İngiliz ajanın öldüğü evi kimse kiralamıyor

İstanbul’da yaşayan ve Suriye’de görev yapan Beyaz Baretliler’in kurucularından İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım 2019’da yaşadığı binanın çatısından düşerek ölmüştü. Savcılığın dosyayı kapatmasına karşın olay tam olarak aydınlatılamadı.





Le Mesurier’in hayatını kaybettiği Karaköy’deki üç katlı binaya da 7 aydır kiracı bulunamıyor. Binanın bulunduğu sokaktaki esnaf, “Kiralamak isteyenler bize danışıyor. Ajanın öldüğü ev olduğunu öğrenen bir daha gelmiyor” diyor.





Ajanın ölümünün ardından eşi Emma Hedvig Christina Winber, 15 Şubat’ta Karaköy Ali Paşa Medresesi Sokak’taki evi boşalttı. Binada bulunan eşyalar yedi ayrı kamyona yüklenerek götürüldü. Daha sonra üç katlı, 500 metrekarelik binaya kiralık tabelası asıldı. Karaköy’ün en güzel konumlarından birine sahip olan bina aradan geçen 7 aya rağmen kiralanamadı.





Binanın sahibi hakkında bilgi vermek istemeyen emlakçı İlker Erkan “Binayla ilgili herhangi bir hukuki sıkıntı yok. Binanın mührü bu yılın başında kaldırıldı. Geçen aylarda binaya aylık 60 bin lira kira istiyorduk. Şimdi 50 bin lira istiyoruz. Bina üç katlı, geniş bir yapı” dedi.





‘AJANIN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİNCE VAZGEÇİYORLAR’





James Gustaf Edward Le Mesurier öldüğü sokakta esnaflık yapan Tarık Emir ise “Bina günlerce televizyonlarda, gazetelerde gösterildi. Herkes burayı biliyor. İnsanlar gelip önünde fotoğraf çektiriyor. Kiralamak için gelenler de oluyor. Bize danışıyorlar. Ajanın öldüğü bina olduğunu öğrenince vazgeçiyorlar” diye konuştu.