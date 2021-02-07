Samanyolu Haber /Sağlık / İngiliz aşısından kötü haber: Bir mutasyona karşı sınırlı etkili /07 Şubat 2021 13:53

İngiliz aşısından kötü haber: Bir mutasyona karşı sınırlı etkili

Financial Times'ın haberleştirdiği araştırmaya göre AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısı, virüsün İngiltere varyantına karşı etkili olsa da Güney Afrika mutasyonu karşısında o kadar güçlü değil.

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İlaç devi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, virüsün Güney Afrika varyantının yol açtığı hafif ve orta şiddetteki hastalığa karşı sınırlı koruma sağladığı tespit edildi.

Financial Times (FT) gazetesi, Witwatersrand ve Oxford üniversitelerinin ortak araştırmasını paylaştı. Dün virüsün İngiltere'de ortaya çıkan varyantına karşı etkili olduğu açıklanan aşının, Güney Afrika'da mutasyon karşısındaki etkisinin ise azaldığı ortaya koyuldu.

?Araştırmaya katılan 2000'den fazla kişide hastaneye kaldırılan veya hayatını kaybeden kimse olmazken AstraZeneca Sözcüsü, "Yine de katılımcılar ağırlıklı olarak genç sağlıklı yetişkinlerden oluştuğundan varyanttan kaynaklanan ağır durumlar karşısındaki etkisi tam belirlenemedi" dedi. Ama sözcü, aşının ağır vakaları da önleyeceğine inandıklarını çünkü antikor üretiminin diğer aşılarınkiyle eş olduğunun da altını çizdi.

Bununla birlikte Oxford ve AstraZenaca'nın aşıyı bu varyanta karşı adapte etmek için çalışmalara başladığı, ihtiyaç duyulması halinde sonbahara hazır olabileceği açıklandı.
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