İngiliz askerleri Afganistan'dan 'burka' giyerek kaçabilmiş

ABD öncülüğünde yabancı güçlerin çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü sağlayan Taliban'ın 15 Ağustos'te ele geçirdiği başkent Kabil'den tahliye kaosu yaşanmıştı.



İngiliz gazetesi The Daily Star, İngiliz Özel Kuvvetleri'nin Taliban'ın kontrol noktalarından yakalanmadan geçip Kabil'e ulaşmak için farklı bir yönteme başvurduğunu yazdı.



Haberde, İngiliz Özel Hava Kuvvetleri'nden (SAS) 20 kadar askerden oluşan bir birliğe gizli görevde bulundukları Afganistan'ın güneyinden derhal Kabil'e çıkmaları emri verildiğini, ama helikopterle taşınmaları imkanının bulunmadığı uyarısının yapıldığı belirtildi.



The Daily Star, “Cesaret eden kazanır” sloganını kullanan birliğin, silah ve mühimmat hariç askeri teçhizatlarının çoğunu geride bırakmak zorunda kalarak yüzlerce kilometre ötedeki Kabil'e gitmek için beş taksi tuttuğunu aktardı.



BURKALAR VERİLDİ

Haberde, Afgan terörle mücadele polisinin birliğe farklı renklerde çeşitli burkalar verildiği belirtildi. Gazeteye konuşan kaynağa göre, SAS askerleri kimliklerini gizlemek için burka giyerek kılık değiştirdi.



Kabil'e yol alan taksi filosunun Taliban bayrakları sallayarak barikatlarda yakalanmaktan kurtulduğunu ve İngiltere askerlerinin Taliban'ın hükümeti devirip iktidara geri dönüşünü kutlamak için başkente giden kadınlar gibi davrandıklarını aktaran kaynak, "Numara işe yaradı" diyerek ekledi:



"Birkaç riskli an vardı ama Taliban bile bir kadının burkasını çıkarmaya yanaşmadı."



ABD ASKERLERİNE AÇIK ETTİLER

Kabil'e vardıkları kadar taksilerle havaalanına mümkün olduğu kadar yaklaşan İngiliz askerleri, birkaç kontrol noktası daha geçtikten sonra nihayet ulaştıkları kapıda kimliklerini ABD askerlerine açık etti.



Kapıya vardıklarında birliğin başçavuşunun öne çıkıp ABD askerlerinden birine doğru yürüdüğünü ve operasyondaki İngiliz Özel Kuvvetleri olduğunu söylediğini aktaran kaynak, ABD'li askerin şaşakaldığını ve "Tekrar söyle" dediğini belirtti.