Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz bankasına göre Dolar 20 TL'ye çıkacak /18 Ocak 2022 12:20

İngiliz bankasına göre Dolar 20 TL'ye çıkacak

Dünyaca ünlü İngiliz bankası Standard Chartered Türkiye'de yeni enflasyon rakamları sonrası dolar tahminini 2022 için 20, 2023 için ise 28 TL şeklinde güncelledi.

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Döviz kurundaki kısmi düşüşe rağmen  piyasalardaki belirsizlik sürüyor. Rakamlar vatandaşın elindeki dövizi bozdurmadığını gösteriyor. İngiliz Standard Chartered Bank, yayımladığı bir araştırma raporunda heterodoks para politikasının yüzde 36’lık yüksek enflasyon ile birleşince Türk lirası için yapısal kırılma yarattığını ve 2022 yıl sonu dolar/TL tahminlerini 12 seviyesinden 20’ye çıkardıklarını söyledi.

DOLARİZASYON DÜŞMEDİ

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, aralık ayındaki fiyat hareketlerinden sonra Türk lirasındaki oynaklığın Bitcoin’i geçtiğine dikkat çeken banka, yazın turizmin canlanmasıyla yaşanacak toparlanmanın negatif net rezervlerden dolayı yapısal kırılmayı tersine çeviremeyebileceğini vurguladı. Yeni duyurulan kur korumalı Türk lirası mevduatının beklenenin aksine dolarizasyonu düşürmediğini belirten Standard Chartered, yeni enstrümanın kamu maliyesi üzerinde risk oluşturduğunu dile getirdi.
 
KORKUTAN DOLAR TAHMİNİ

2023’teki seçimler öncesinde ortodoks politikalara dönüş olmayacağını ve para politikasının genişlemeci kalacağını düşünen banka, sürpriz bir erken seçim ihtimalinin 2022’de Türk Lirası için diğer negatif faktörlerden biri olacağını söyledi. Standard Chartered 2022 sonu için dolar/TL tahminini 12 seviyesinden 20’ye çıkarırken 2023 sonunda dolar kurunun 28 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Standard Chartered PLC, Birleşik Krallık merkezli bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketi. Şirket, 1969 yılında kuruldu ve 70’ten fazla ülkede bin 200’den fazla şubesi ve satış noktası bulunuyor. Şirketin merkezi ise Londra’da.
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