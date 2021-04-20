İngiliz Başbakanı: Avrupa Süper Ligi'ni durdurmak için gerekirse yasa çıkarırız

Premier Lig'den 6 kulübün de içinde olduğu 12 kulübün geceyarısı Avrupa Süper Ligi açıklamasıyla gündemi değiştirmesine tepki gösterenler arasında yer alan Britanya hükümetinden yeni bir açıklama geldi. Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümeti, Avrupa Süper Ligi'ni durdurmak için tüm ağırlığını koyacağını açıkladı. Başbakan Johnson da "Avrupa Süper Ligi'ni durdurmak için her şey masada" diyerek gerekirse yasa çıkarabilecekleri mesajını verdi.







Johnson'ın İngiliz Futbol Federasyonu, İngiliz Premier Ligi, taraftar gruplarının temsilcileriyle biraraya gelmesinin ardından açıklama yapan Başbakanlık Sözcüsü, 'hükümetin seyirci kalmayacağını, hiçbir eylem seçeneğini masadan kaldırmadığını ve yeni yasa çıkarmak dahil tüm seçenekleri araştırdığını' duyurdu.





"Başbakan, futbol yetkililerine sarsılmaz desteğini yineledi ve bu planları durdurmak için ne gerekiyorsa yapmaları konusunda hükümetin tam desteğine sahip olduklarını teyit etti" diyen sözcü, şu vurguyu yaptı:





"Bu girişimin durdurulmasını sağlamak için hiçbir eylem seçeneğinin masadan kaldırılmadığını ve hükümetin yasal seçenekler dahil her türlü ihtimali araştırdığını net dille ifade etti."





Johnson'ın 'Avrupa Süper Ligi planlarını şimdiki haliyle durdurmak için müdahil herkesle konuşup görüşmek için istekli olduğunu' belirten sözcü Britanya Başbakanı'nın İspanyol ve İtalyan mevkidaşlarıyla görüşme planlayıp planlamadığına dair soruya "Bu meseleye müdahil herkesle diğer ülkeler de dahil olmak üzere konuşmayı çok istiyoruz" yanıtını verdi.





Sözcü, bazı kulüplerin tepkiler üzerine Avrupa Süper Ligi'nden geri adım atmayı değerlendirdiklerine dair haberler hakkında "Bunun şu anki haliyle ilerlemesini istemediğimiz konusunda gayet netiz, o yüzden bu yaklaşımdan geri adım atmak isteyen her kulübü memnuniyetle karşılarız" diye konuştu.



