İngiliz Basını Irkçılık skandalında Başbakan'ı hedef gösterdi









Guardian, saldırıları kınadıklarını açıklayan Başbakan Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in ikiyüzlülükle suçlandığını yazıyor ve Johnson ile Patel'e gelen eleştirilere yer veriyor.





EURO 2020 turnuvasının başında, maç öncesi bazı ülkelerin oyuncuları ırkçılığa karşı diz çökme eylemi gerçekleştiriyordu.





Bu eyleme katılan İngiliz futbolcular, bazı taraftarlar tarafından yuhalanmıştı. Ancak Johnson ve Patel, yuhalayan taraftarlara yönelik bir kınamada bulunmamış, hatta Patel taraftarların yuhalama hakkı olduğunu söylemişti.









Guardian, Patel'in Twitter'daki mesajına cevap veren İngiliz milli takımı oyuncularından Tyrone Mings'in şu tweetine yer veriyor; "Turnuva başında verdiğimiz mesajı 'jest siyaseti' diye etiketleyerek ateşi körükleyip, ardından da tam olarak karşı kampanya yürüttüğümüz şey gerçekleştiğinde bundan tiksinmiş gibi davranamazsınız" .





