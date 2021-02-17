Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz basını tekrar açılma takvimini paylaştı /17 Şubat 2021 20:05

İngiliz basını tekrar açılma takvimini paylaştı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ekonomiyi Temmuz ayında tamamen çalışır hale getirebilmek için corona virüsü tecrit uygulamalarını kademeli olarak sonlandırmayı planlıyor.

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Daily Mail gazetesinin haberine göre, Başbakan Johnson tecrit uygulamalarını sonlandırma takvimini 22 Şubat’ta açıklayacak. Temkinli olacak plandan geri adım atılmayacak.

Çin’de 2019 sonunda ortaya çıkan corona virüsü salgını dünya genelinde 2.4 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Salgın nedeniyle ekonomisi 300 yılın en sert ekonomik daralmasını kaydeden İngiltere şu ana kadar 15.6 milyon kişiye corona virüsü aşısının ilk dozunu yaptı.

Daily Mail’in haberinde Nisan’da tecritin sınırlı olarak kaldırılacağı ve turizm tesisleriyle büyük otellerin tekrar açılacağı ancak bar ve restoranların Mayıs’a kadar kapalı kalacağı belirtildi. Barların tamamen açılması Haziran başında olacak.

OKULLAR 8 MARTTA AÇILIYOR

Daily Mail, “Başbakan takvimi açıkladığında, ofis çalışanlarına evden çalışmaya devam etmelerinin söylenmesi bekleniyor. ‘Mümkünse evden çalışın’ mesajı yakın bir geleceğe kadar devam edecek” diye yazdı.

İngiltere’deki okullarsa 8 Mart’ta tekrar açılacak.
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