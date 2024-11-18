Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz basını yazdı: İngiltere parayı verecek, Türkiye mültecileri ülkede tutacak! /18 Kasım 2024 11:09

İngiliz basını yazdı: İngiltere parayı verecek, Türkiye mültecileri ülkede tutacak!

İngiliz basınında çıkan habere göre Londra hükümeti, Türkiye, Vietnam ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile göçmen akışını yavaşlatmaya yönelik iş birliği ve güvenlik anlaşmaları için müzakerelerde bulunuyor.

SHABER3.COM

İngiltere merkezli the Times'ın haberine göre Londra hükümeti Türkiye, Vietnam ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle, İngiltere'ye yönelen göçmen akışını yavaşlatmak için olası ödemeler hakkında görüşmeler yapıyor.

Habere göre Başbakan Keir Starmer'a göre bu seçenek, "insanların kendi ülkelerinden ayrılıp, Manş denizinde ölümcül bir yolcuğa çıkmalarından" çok daha iyi bir sonuç doğuracak.

Brezilya’da gerçekleşecek G20 zirvesine seyahat ederken uçağındaki gazetecilere konuşan Starmer, insan kaçakçılığı yapan suç şebekelerini  karşı mücadele etmeyi planladıklarını belirtti.

Starmer uçakta, “İnsanların baştan ayrılmasını engellemek için yapabileceğimiz her şey doğru bir adımdır,” açıklamasını yaptığı aktarıldı.

İTALYA İLE BENZER ANLAŞMA
İddiaya göre Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin planını uygulamak istiyor. Meloni; Libya ve Türkiye'yle anlaşarak kaçak göçmen gemilerinin ülkesine gelmesini engellemeyi öngören bir planı yürürlüğe sokmuştu. Bu plana göre İtalya maddi destek sağlarken, Türkiye ve Libya kaçak göçmenlere karşı Akdeniz'de asayişi sağlayacak.

İtalya, bu plan sayesinde göçmen geçişlerinin yüzde 64 oranında azaldığını söylemişti. Starmer, İtalya ziyaretinde Giorgi Meloni'yi bu planından dolayı övmüştü.

Times'ın haberinde, İçişleri Bakanı Yvette Cooper’ın, Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye ve Vietnam da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerle iş birliği ve güvenlik anlaşmaları üzerinde görüştüğünü ve bu anlaşmaların yıl sonundan önce tamamlanabileceğini eklendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiliz basını yazdı: İngiltere parayı verecek, Türkiye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:18:32