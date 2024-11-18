İngiliz basını yazdı: İngiltere parayı verecek, Türkiye mültecileri ülkede tutacak!

İngiltere merkezli the Times'ın haberine göre Londra hükümeti Türkiye, Vietnam ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle, İngiltere'ye yönelen göçmen akışını yavaşlatmak için olası ödemeler hakkında görüşmeler yapıyor.





Habere göre Başbakan Keir Starmer'a göre bu seçenek, "insanların kendi ülkelerinden ayrılıp, Manş denizinde ölümcül bir yolcuğa çıkmalarından" çok daha iyi bir sonuç doğuracak.





Brezilya’da gerçekleşecek G20 zirvesine seyahat ederken uçağındaki gazetecilere konuşan Starmer, insan kaçakçılığı yapan suç şebekelerini karşı mücadele etmeyi planladıklarını belirtti.





Starmer uçakta, “İnsanların baştan ayrılmasını engellemek için yapabileceğimiz her şey doğru bir adımdır,” açıklamasını yaptığı aktarıldı.





İTALYA İLE BENZER ANLAŞMA

İddiaya göre Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin planını uygulamak istiyor. Meloni; Libya ve Türkiye'yle anlaşarak kaçak göçmen gemilerinin ülkesine gelmesini engellemeyi öngören bir planı yürürlüğe sokmuştu. Bu plana göre İtalya maddi destek sağlarken, Türkiye ve Libya kaçak göçmenlere karşı Akdeniz'de asayişi sağlayacak.





İtalya, bu plan sayesinde göçmen geçişlerinin yüzde 64 oranında azaldığını söylemişti. Starmer, İtalya ziyaretinde Giorgi Meloni'yi bu planından dolayı övmüştü.





Times'ın haberinde, İçişleri Bakanı Yvette Cooper’ın, Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye ve Vietnam da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerle iş birliği ve güvenlik anlaşmaları üzerinde görüştüğünü ve bu anlaşmaların yıl sonundan önce tamamlanabileceğini eklendi.