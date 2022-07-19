Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz basını yazdı: Putin’in sağ koluna suikast iddiası /19 Temmuz 2022 12:39

İngiliz basını yazdı: Putin’in sağ koluna suikast iddiası

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağ kolu olarak tanınan Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev'e suikast düzenlendiği iddiası gündem oldu.

SHABER3.COM

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci aya girilirken, bu kez Rusya’yı sarsan bir suikast iddiası gündeme oturdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Putin’in sağ kolu olarak da anılan Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’e suikast düzenlendi.

FSB gizli servisinin eski başkanı ve Kremlin güvenlik konseyi sekreteri olan 71 yaşındaki Nikolai Patruşev’in son günlerde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, Patruşev’in zehirlendiği iddia edildi.

Eski bir Kremlin yetkilisi tarafından kullanıldığı iddia edilen Rus muhalif Telegram kanalı General SVR, toksikoloji test sonuçlarına göre Patrushev’in ‘sentetik bir zehirden’ etkilendiğini, şu anda da tedavi altında olduğunu duyurdu.

‘PUTİN BABA OLMAYA HAZIRLANIYOR’

Geçtiğimiz aylarda Patruşev’in adı ‘Putin’in koltuğunu emanet edeceği isim’ olarak gündeme gelmişti. Putin’in sağ kolu olan Patruşev’in suikastten ciddi zarar görmeden kurtulduğu bildirildi.

Eski FSB başkanı,  Putin’in tıbbi tedavi için bulunmadığı zamanlarda yetki verdiği adam olarak tanınmasının yanı sıra, Ukrayna’daki işgal operasyonunun da kilit isimleri arasında yer alıyor.

Öte yandan aynı Telegram kanalından Rusya lideri Putin ile ilgili de dikkat çeken bir iddia geldi. Putin’in eski olimpik jimnastikçi Alina Kabaeva’dan bir kız çocuğu beklediğini iddia etti. Rusya’da muhalif yayın yapan kanal Putin’in bir kez daha baba olmaya hazırlandığını öne sürdü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiliz basını yazdı: Putin’in sağ koluna suikast iddiası Sonraki Haber >>

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

[Harun Tokak ] Gözyaşları

[Harun Tokak ] Gözyaşları

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:15