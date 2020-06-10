Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz bilim insanı hükümete tepki gösterdi /10 Haziran 2020 19:53

İngiliz bilim insanı hükümete tepki gösterdi

İngiltere'de hükümetin eski bilim danışmanı Prof. Neil Ferguson, ülkede kısıtlama uygulamaları bir hafta daha önce başlasaydı, ölü sayısının "en az yarı yarıya" azalabileceğini söyledi.

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İngiltere Parlamentosu’nun Bilim ve Teknoloji Komisyonu’na ifade veren Prof. Neil Ferguson “Salgında vaka sayısı, kısıtlamalar başlamadan önce üç dört günde bir iki katına çıkıyordu” dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ferguson “Yani, kısıtlama önlemlerini bir hafta önce başlatsaydık, nihai ölü sayısını en az yarı yarıya azaltabilirdik” diye konuştu.

Ferguson’ın modellemesine göre, kısıtlamaların uygulanmaması halinde 250 bin kişinin ölebileceği belirtilmişti.Ancak Neil Ferguson, kısıtlama kurallarını ihlal ettiği iddialarının ardından geçen ay görevinden istifa etmişti.

VAKA SAYISI 290 BİNİ AŞTI

Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan son verilere göre, son 24 saatte bin 3 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 290 bin 143’e yükseldi.

Son bir gün içinde 245 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu, toplam can kaybı 41 bin 128 oldu. Covid-19 kaynaklı ölümlerde Birleşik Krallık, ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
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