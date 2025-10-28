‘İngiliz casusuyum’ diyen Hüseyin Gün, AKP'li vekilin isteğiyle Emniyet’te ‘Fuat Avni’ sunumu yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ “siyasal casusluk” suçlamasıyla tutuklandı. Dosyanın merkezindeki isim Hüseyin Gün’ün geçmişte Emniyet Genel Müdürlüğü’nde “Fuat Avni” sunumu yaptığı ortaya çıktı. Gün’ün bu sunumu, dönemin AKP milletvekili Mehmet Sekmen’in talebiyle yaptığı belirlendi.





TUTUKLAMAYA GİDEN DOSYA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklandığı “siyasal casusluk” soruşturmasının merkezinde, İngiltere doğumlu Türk vatandaşı Hüseyin Gün bulunuyor. Savcılığın iddiasına göre, Gün yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılıydı ve muhalif medya ile belediyelerle ilişki kurmaya çalışıyordu.





Gazeteci İsmail Saymaz, Hüseyin Gün’ün geçmişte yaptıklarını ve irtibatlarını anlattan bir yazı kaleme aldı. Saymaz’ın yazısında yer alan bilgiler şöyle:





‘MANEVİ ANNESİNİN OĞLU’ İHBAR ETTİ

1974 doğumlu Gün, İngiltere’de genetik mühendisliği eğitimi aldıktan sonra uluslararası finans çevrelerinde çalıştı. Merrill Lynch ve Credit Agricole gibi büyük bankalarda yöneticilik yapan Gün, Londra’da “Avicenna Capital” adlı yatırım şirketini kurdu. Şirketin ortaklarından biri, Gün’ün “manevi annesi” olarak gördüğü Seher Erçili Alaçam idi.





Gün’ün tutuklanmasına yol açan ihbarı ise Alaçam’ın oğlu Ümit Deniz Alaçam yaptı. Alaçam, 2 Mart 2025’te 112’yi arayarak Gün’ün İsrail ve ABD istihbaratlarına çalıştığını bildirdi. İfadesinde Gün’ün, devlet yetkililerinin telefonlarına sızmak için yazılım programı sattığını, yabancı fonlarla temas kurduğunu iddia etti.





YANARDAĞ’A PARA İDDİASI

Alaçam’ın şoförü Berkay Yağlıca da ifadesinde, Gün’ün gazeteci Merdan Yanardağ’a küçük miktarda para gönderdiğini öne sürdü. Yanardağ iddiayı reddederken, Gün de önce inkâr edip 26 Ekim’de ifadesini değiştirdi. Bu süreçte ne Ekrem İmamoğlu’nun ne de Necati Özkan’ın adı dosyada yer alıyordu. İmamoğlu ve Özkan’ın isimleri, Gün’ün cep telefonundaki yazışmalar incelendikten sonra dosyaya eklendi.





“İNGİLTERE’DE TÜRK YETKİLİLERE BİLGİ VERİYORDUM”

30 Haziran’da Türkiye’ye dönen Gün, havaalanında gözaltına alınarak 4 Temmuz’da tutuklandı. 128 sayfalık ifadesinde kendisini “teknoloji tasarımcısı” olarak tanıtan Gün, aylık gelirinin 100 bin dolar olduğunu söyledi.





İfadesinde İngiltere’deki temaslarını anlatan Gün, “O dönem İngiltere’de duyduğum konuları Türk devlet büyüklerine iletirdim. Her Türk büyükelçisi oradaki Türkleri çağırırdı. Çağrılanlardan biri bendim” dedi.





EMNİYET’TE “FUAT AVNİ” SUNUMU

Gün’ün en dikkat çekici beyanı, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü’nde “Fuat Avni” sunumu yaptığı yönünde oldu. Gün, dönemin AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen’in kendisinden “Fuat Avni” hesabının kimliğini tespit edip edemeyeceğini sorduğunu, bunun üzerine Emniyet’te sunum yaptığını belirtti.





SEKMEN: “HATIRLAMIYORUM, DEMİŞ OLABİLİRİM”

Bugün Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mehmet Sekmen, Hüseyin Gün’ü tanımadığını ancak Seher Erçili Alaçam’ı geçmişten tanıdığını söyledi. Sekmen, “Belki ‘Bunu bulabilir misin?’ demiş olabilirim, hatırlamıyorum. Gün’ü Alaçam’ın yanında bir iki kez görmüş olabilirim” dedi.





Sekmen, Alaçam için “Sosyaldemokrat, düzgün bir hanımefendiydi. Salonları tarafsız biçimde kullandırırdı” ifadelerini kullandı.





‘CASUS’ EMMİYET’E GİRİNCE DEĞİL, İBB’YE GİRİNCE SUÇ OLDU

Hüseyin Gün’ün geçmişte Emniyet’te resmi sunum yapması, siyasi iktidar çevrelerinde dikkat çekmemişti. Ancak İmamoğlu’nun makamında yapılan yedi dakikalık görüşme, casusluk suçlamasına delil sayıldı.





İsmail Saymaz, yazısında şu soruyu yöneltiyor:





“Sekmen’in en azından tanık olarak bildiklerini anlatması gerekmez mi? ‘Casus’ Emniyet’e girince sorun olmuyor da İBB’ye girince mi suç oluyor?”