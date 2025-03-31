İngiliz devi Türkiye'den tamamen çekiliyor

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, 2023 yılında Türkiye pazarına adım atan İngiliz BHL Group, 2 yılın ardından Türkiye’den tamamen çekileceğini duyurdu. Şirket, o dönemde satın aldığı finansal teknoloji girişimleri HesapKurdu ve Koalay’ı, eski kurucusu ve İtalyan yatırımcısına geri sattı.



Satış işlemi, İtalyan yatırımcı Multiply Group ve Türk girişimciler tarafından gerçekleştirildi. Böylece BHL Group, Türkiye’deki faaliyetlerine son vermiş oldu.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KARŞILAŞTIRMA PLATFORMLARINDAN BİRİYDİ



Finansal ürün karşılaştırma alanında faaliyet gösteren HesapKurdu, 2010 yılında bireysel müşterilerin bankacılık ve sigorta ürünleri hakkında daha şeffaf bilgi alabilmesi amacıyla kurulmuştu. 2019’da Koalay ile güçlerini birleştiren girişim, kısa sürede Türkiye’deki en büyük karşılaştırma platformlarından biri haline geldi.



EN HIZLI BÜYÜYEN 50 ŞİRKET ARASINA GİRMİŞTİ



HesapKurdu, 2017 yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 50 şirketi arasında yer alırken, Endeavor Girişimcilik Programı’nda da 7’nci sıraya yerleşerek dikkatleri üzerine çekmişti. Koalay ise sigorta alanında öne çıkan yapısıyla, birçok büyük sigorta firmasıyla iş birliği yürütüyordu.