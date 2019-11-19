Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz dini lider: Hz İsa gelse yeni sistemle vize alamaz /19 Kasım 2019 12:40

İngiliz dini lider: Hz İsa gelse yeni sistemle vize alamaz

Başbakan Boris Johnson’ın savunduğu puan tabanlı göçmenlik sistemini eleştiren İngiltere’nin en etkili dini lideri, “Hz İsa bu sistemle vize alamazdı” yorumunu yaptı.

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İngiltere Kilisesinin lideri ve en yetkili piskoposu olan Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, başkent Londra’da düzenlenen CBI iş konferansında, Başbakan Boris Johnson’ın savunduğu göçmenlik düzenlemesini şaka yollu eleştirdi.

Welby, “Kurucumuz yüce İsa elbette beyaz, orta sınıf mensubu ve Britanyalı değildi. Şüphesiz vize alamazdı- tabii biz bilhassa marangoz eksikliği çekmediğimiz sürece” ifadelerini kullandı. Welby’nin sözleri kahkahalar ve alkışlarla karşılandı.

'Suyun üzerinde yürüyor, tabii ki vize alırdı'

Başpiskoposun sözleri sosyal medyada da yankı buldu.
Pek çok kullanıcı şakayla karışık Hz İsa’nın rahatlıkla vize kriterlerini karşılayabileceğini söylerken, Justin Welby’ye kurallarla karşılık veren bazı kullanıcılar ise ‘din görevlisi’ olarak vize alınabildiğini hatırlattı. Bunun için İngilizce bilmenin yeterli olacağını söyledi.

Boris Johnson, ilk olarak Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) tarafından 2017 yılındaki seçimlerden sonra gündeme getirilen puan tabanlı göçmenlik sisteminin en önemli destekçilerinden biri olarak biliniyor.

Avustralya'daki sistemden esinlenilen bu modelde göçmenler, süresiz oturum izni almak için yaş, yetenek, İngilizce seviyesi, iş tecrübesi gibi nitelikleri üzerinden puanlandırılıyor.

Johnson, Brexit gerçekleştikten sonra puan sistemine geçilmesi gerektiğini savunuyor.
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