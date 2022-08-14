İngiliz ekonomist Ash: 'Erdoğan seçimi kazanmak için dost yada düşman herkesten para aldı'

Londra merkezli Chatham House düşünce kuruluşunda çalışan dünyaca ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, Türkiye’nin izlediği ekonomi politikasının sürdürülemez olduğunu belirterek ‘180 derecelik’ değişiklik gerektiğini söyledi.







“Erdoğan seçimleri kazanırsa ekonominin nasıl gözükeceğini merak ediyorum” Diyen Ash, “Çoğu analiz seçimlerden önce ödemeler krizinin baş göstereceğini söylüyor. Bazılarıyla bunun bir şekilde halledileceğini. İlk durum, muhalefetin kazanması durumda ne olacağını gösterebilir. Politikada 180 derecelik dönüş ve piyasaya dönüş… Ama ya Erdoğan bir şekilde bunu atlatıp kazanırsa? O zaman bilanço büyük ölçüde aşınacak. Büyük sırlar kapı arkasında kalamayacak. Ya temel bir değişiklik yapılacak ya da ödemeler krizi başlayacak” ifadelerini kullandı.





Ash iktidarın krizden kaçınmak için seçimler öncesinde bile bir politika değişikliğine gitmek zorunda kalabileceğini belirtti.





Mevcut politika ayarlarının ‘sürdürülebilir’ olmadığını söyleyen Ash, “Artık limit doldu. Tek soru bunun sınırı bir ay mı yoksa bir sene mi olacak? Ancak kesinlikle iki-üç sene sürmeyecek” dedi.





Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminlerini ‘iyimser’ bulduğunu belirten Ash, rezervlerdeki ‘kayıt dışı’ artışa atıf yaparak Erdoğan’ın seçimi kazanmak için ‘dost ya da düşman’ herkesten para aldığını yazdı.





TÜRKİYE’NİN EKONOMİDE İZLEDİĞİ POLİTİKA NE?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yse sene başında “Biz ortodoks (genel kabul görmüş) politikaları bir kenara koyduk, artık heterodoks” demişti. Uzmanların uyarılarının aksine Türkiye, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarıyla faiz indirme sürecine girmişti.







Ekonomi alanında genel kabul görmüş görüşlere bağlı olan uygulamalara ‘ortodoks politika’ deniyor.