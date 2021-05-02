Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz elçiliğinden skandal: Türk öğretmenlerin ve çocuklarının pasaportları Türkiye teslim edildi /02 Mayıs 2021 18:37

İngiliz elçiliğinden skandal: Türk öğretmenlerin ve çocuklarının pasaportları Türkiye teslim edildi

İngiltere’nin Bangladeş Büyükelçiliği’nin vize başvurusu yapan Türk okulunda görevli öğretmenlere ve çocuklarına ait 9 pasaportu sahiplerine haber vermeden Türk Büyükelçiliği’ne teslim ettiğini ortaya çıktı.

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Nordic Monitor’ün yazdığı skandala göre, İngiliz yetkililer, yapılan işleme gerekçe olarak pasaportların iptal olmasını gösterdi. Diğer yandan Türk Büyükelçiliği’nin Bangladeş Dışişleri aracılığıyla 69 Türkiye vatandaşının pasaportunun geçersiz olduğunu ilettiği 2017 yılına ait gizli yazışmalarda belirlendi.
 
TR724'te yer alan habere göre iptal edilen pasaportların listesi incelendiğinde 5 çocuğa ait pasaportun iptal olmadığı ve İngiliz Büyükelçiliği’nin gizli ve özel bilgileri illegal paylaşma, seyahat hürriyetini engelleme başta olmak üzere büyük bir skandala imza attığı ortaya çıktı.



Olayın ortaya çıkmasının ardından öğretmenlerle görüşen dönemin büyükelçi yardımcısı David Ashley (sağdaki) olaydan haberin olmadığını iddia ederek pasaportların Türkiye’ye teslim edilmesi talimatını kimin verdiğini bilmediği söyledi.



Pasaport sahipleri bir hukuk bürosu aracılığıyla İngiltere hükümetiyle irtibata geçti. Birleşik Krallık Hükümeti Hukuk Birimi cevabi yazısında pasaportlar iptal olduğu için bir mağduriyet olmadığını iddia ederken çocukların geçerli pasaportlarının neden iade edildiğine değinmedi.

İngilizlerin mağdur ettiği ailelerden olan Suata Ailesi’nden baba Bedrettin Suata, İngiliz devlet kuruluşu British Council’in yıllardır ve halen Türk okulunun binasını kullandığını ve İngilizlerin kendilerini çok iyi tanımasına rağmen yapılan işe anlam veremediğini söyledi.
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