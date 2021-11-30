İngiliz F-35'inin 'düşme anı' sızdırıldı

İngiltere ait bir F-35 uçağının geçtiğimiz haftalarda düşmesinin ardından, olay anında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyaya sızdırıldı. Uçağın kalkış yaparken düştüğü uçak gemisinin güvenlik kamerasından çekildiği düşünülen görüntüler konusunda İngiltere Savuna Bakanlığı'ndan henüz yorum gelmedi.





İngiltere ordusuna ait 100 milyon sterlinlik F-35B tipi uçağın, 17 Kasım'da Akdeniz'de bulunan HMS Queen Elizabeth savaş uçağı gemisinden kalkışından kısa süre sonra denize düştüğü açıklanmıştı. Pilotun ise kendisini fırlatarak kurtulduğu belirtilmişti.Sosyal medyada paylaşılan görüntüde de, bir F-35'in bir uçak gemisinin pistinde ilerlediği ancak rampanın kalkış noktasına yaklaşırken hızlanmak yerine yavaşlayarak denize düştüğü görülüyor. Bir pilot da kısa süre sonra kendisini fırlatıyor ve 65 ton ağırlığındaki geminin hemen önünde denize düşüyor.İngiltere Savunma Bakanlığı, orduya ait bir jetin düştüğünü ve soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Uçağı denizden çıkarma çalışmalarının da sürdüğü belirtilmişti.BBC, düşüş anı görüntülerinin gerçekliğini henüz teyit edemediklerini ama bir uçak gemisinin güvenlik kamerasından çekilmiş gibi göründüğünü duyurdu. Sky News ise uzmanların, videonun gerçek olduğuna inandığını belirtti.İngiltere Savunma Bakanlığı'ysa BBC'ye yaptığı açıklamada 'sosyal medyadaki paylaşımlardan haberdar olduklarını ve kısa süre içinde bir yorum yapacaklarını' belirtmekle yetindi. BBC, görüntülerin sızdırılması konusunda ikinci bir soruşturma açılmasının beklendiğini duyurdu.