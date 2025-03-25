İngiliz Financial Times gazetesi: Türkiye geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor





“Türkiye Geri Dönüşü Olmayan Bir Noktaya Yaklaşıyor”

“Türkiye geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor. Daha geçen hafta, hükumeti hala siyaset bilimcilerin rekabetçi otoriter rejim olarak adlandırdıkları şeydi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kontrolsüz yürütme yetkilerine ve mahkemeler ve medyanın çoğu üzerinde fiili kontrole sahip olmasına rağmen, Türkiye’nin seçimleri çoğunlukla özgür kalmıştı. Ancak 19 Mart’ta polis, Erdoğan’ın en güçlü rakibi olarak ortaya çıkan Sayın İmamoğlu’nu, aralarında üst düzey danışmanları ve diğer yerel yetkililerin de bulunduğu düzinelerce kişiyle birlikte gözaltına aldı. Geriye çıplak otokrasiye yakın bir yönetim kaldı.”





“Erdoğan, en önemli rakibini ortadan kaldırmanın getireceği faydanın, Türkiye’nin demokrasisinin içini boşaltma maliyetine değeceğine dair bahse girerek büyük bir risk aldı. En azından bir konuda haklı çıkmış olabilir: Avrupa’dan gelen tepkiler sessiz kaldı. Avrupalı güçler, Ukrayna’da olası bir ateşkesin ardından Türkiye’nin bir barış gücüne katılmasını ve daha genel olarak Avrupa güvenliğinde daha büyük bir rol oynamasını umuyor. Amerika ise neredeyse hiç tepki vermedi.”





İngiltere merkezli The Financial Times (FT) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin analizinde “Bu karar, belediye başkanının aylarca, belki de yıllarca hapiste kalacağı anlamına geliyor” dedi. Analizinde “Türkiye geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyor” ifadelerini kullanan gazete, ülkenin “rekabetçi otoriter rejim”den “çıplak otokrasi”ye geçiş yaptığını yazdı. Gazete, Avrupa’dan gelen tepkilerin yetersiz olduğunu ve ABD’nin de neredeyse hiç tepki vermediğini yazdı.FT, İmamoğlu’nun tutuklanması ve sonrasında milyonlarca vatandaşın sokağa çıktığı protesto eylemlerine ilişkin olarak bir analiz yayımladı. “Bu karar, belediye başkanının aylarca, belki de yıllarca hapiste kalacağı anlamına geliyor.” diyen FT, şu ifadeleri kullandı:2028’de ya da daha önce yapılması beklenen seçimlerden önce serbest kalması halinde bile iptal edilen diploması nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir engelle karşılaşacağını yazan gazete, şu analizde bulundu:21 Mart’ta Fox News’un Amerikan Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışının önündeki engeli kaldırmayı düşündüğünü bildirdiğini hatırlatan FT, “Sayın Erdoğan önümüzdeki ay Beyaz Saray’ı ziyaret etmeyi umuyor. Trump’ın demokratik usullerin ihlali konusundaki sınırlı endişesi göz önüne alındığında, Türkiye’nin diktatörü biletlerini ayırtmaya başlayabilir.” ifadelerini kullandı.Protestoların güç kazanması ve İmamoğlu’nun hapse girmesiyle birlikte para birimi üzerindeki baskının giderek arttığını yazan FT, “Göz yaşartıcı gaz bulutları arasında Türk demokrasisi gözden kayboluyor.” dedi.