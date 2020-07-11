Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz genelkurmay Başkan yardımcısı yargılanıyor /11 Temmuz 2020 17:43

İngiliz genelkurmay Başkan yardımcısı yargılanıyor

İngiltere'de 200 yılı aşkın süreden beri ilk kez Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ordu mensubu "dolandırıcılık" suçundan askeri mahkeme önüne çıktı.

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 İngiltere'de bir ilk yaşandı. Ülke tarihinde 200 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak görev yapan bir ordu mensubu Nick Welch (57) askeri mahkeme karşısına çıktı.

Çocuklarından birini özel okula göndermek için 50 bin poundluk  ödenek talep ettiği belirtilen Welch, Wiltshire'daki Bulford Askeri Mahkemesi'nde dolandırıcılıkla suçlandı.

"RÜTBESİNİ KULLANDI"

Öte yandan, İngiliz ordusu kurallarına göre, ordu mensuplarının çocuklarına ilişkin ödenen özel okul ücreti için yılda 23.480 pounda kadar izin verildiği ifade edilirken, Welch'nin rütbesini kullanarak,limitin iki katından fazla ücret talep etmekle suçlandı. 
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