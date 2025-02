İngiliz hükümeti, 'önemli bir gelişme yaşanacağı' konusunda uyarılmış

The Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin NATO’da büyük bir şok etkisi yarattığını yazdı. Trump’ın görüşmenin detaylarını Truth Social’da paylaşmasının ardından NATO’nun Brüksel’deki merkezinde koridorların boşaldığı, yetkililerin hızla toplantılara çekildiği bildirildi.



Görüşme sırasında NATO savunma bakanları zirvesi için Brüksel’de bulunan İngiliz hükümet yetkilileri, önemli bir gelişmenin yaşanacağı konusunda önceden uyarılmıştı. Ancak, Trump’ın ilk olarak Putin ile görüşmesi, ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye telefon açması, Kiev’de büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



The Times, Ukrayna hükümetinin ABD’nin Ukrayna’yı müzakerelerin dışında bırakmasından dolayı şok yaşadığını belirtti. Bir İngiliz yetkiliye göre, Zelenski’nin Putin’den sonra aranması Kiev’de memnuniyetsizlik yarattı. Zelenski de görüşmeye ilişkin olarak, “çok hoş bir durum değil” ifadesini kullandı ve Ukrayna’nın kendi katılımı olmadan hiçbir müzakereye razı olmayacağını vurguladı.



Avrupa’dan Trump’a Sert Tepki



Trump’ın görüşmeyi önceden Avrupalı müttefiklerine haber vermemesi, AB ve NATO yetkilileri tarafından “ihanet” olarak nitelendirildi. Politico, Trump-Putin görüşmesini Avrupa’nın ve Ukrayna’nın aylardır, hatta yıllardır korktuğu an olarak değerlendirdi.



Bloomberg ise, görüşmenin detayları hakkında bilgilendirilmemelerinden dolayı Avrupalı liderlerin endişeli olduğunu ve ABD’nin Rusya’ya tavizler verebileceğinden korktuklarını yazdı. Trump ise yaptığı açıklamada, önce Putin’i aramasının sebebini “Rusya’nın bir anlaşma isteyip istemediğini anlamak” olarak açıkladı.



Bu görüşme, Trump yönetiminin Ukrayna politikasında büyük bir değişikliğe gittiği yönünde ciddi sinyaller veriyor ve ABD’nin müttefikleri arasında derin endişelere yol açıyor.