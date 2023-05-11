Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz hükümeti, AB kanunlarını konusunda geri adım attı /11 Mayıs 2023 07:11

İngiliz hükümeti, AB kanunlarını konusunda geri adım attı

Londra yönetimi, Brexit kapsabında 2023 yılı sonuna kadar kaldırılması öngörülen geriye kalan yaklaşık 4 bin AB kanunundan yalnızca 600'ünü kaldıracak şekilde yasa değişikliği önerdi.

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İngiliz hükümeti bu yılın sonuna kadar Avrupa Birliği kanunlarını tamamen terk etme sözünü yerine getirme niyetinde olmadığı sinyalini verdi.

Sıkı Brexit yanlılarının en önemli vaatlerinin başında iş dünyası ve muhalefetin yasal belirsizlik ve bürokratik kaosa yol açacağı gerekçesiyle itiraz ettiği AB yasalarını kaldırmak geliyordu.

Londra yönetimi 2023 yılı sonuna kadar geriye kalan yaklaşık 4 bin AB kanunundan yalnızca 600'ünü kaldıracak şekilde yasa değişikliği önerdi.

Parlamento süreçlerinden geçen Kalan AB Kanunları (REUL) tasarısı yürürlükteki AB kanunlarını aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe bu yıl sonunda otomatik olarak kaldırılmasını öngörüyor ve Başbakan Rishi Sunak'ın sözcüsü ocak ayında tasarının ertelenmeyeceği sözünü vermişti.

Fakat İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch yaptığı yazılı açıklamada "Hükümet bugün halihazırdaki tasarıya 2023 sonunda kaldırılması öngörülen yasaların listelendiği bir düzenleme getiriyor," ifadelerini kullandı.

Badenoch bu sayede hangi kanunların kalacağını vurgulamak yerine hangilerinin kaldırılacağının belirlenmesi ile iş dünyası için netlik sağlanacağını belirtti.

Badenoch, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından bu yana 1000 kanununa kaldırıldığını ya da değiştirildiğini 500 kanunun daha kaldırılmak üzere parlamentoda ele alındığını vurguladı.

Bakan sürenin azalması ile birlikte program çerçevesinde kanunların anlamlı bir şekilde reforme edilmesinden çok hukuki risklerin azaltılması için AB kanunlarını korumanın ön plana çıktığını bu nendenle yeni bir yaklaşım getirdiklerini vurguladı.
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