Samanyolu Haber /Gündem / "İngiliz istihbaratçı" dosyası kapatıldı /03 Mart 2020 12:35

"İngiliz istihbaratçı" dosyası kapatıldı

11 Kasım 2019'da Beyoğlu'ndaki Kemankeş Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda sabah 05:25'te cansız halde bulunan İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in dosyası kapatıldı.

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İstanbul Beyoğlu’nda evinin önünde şüpheli şekilde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’le ilgili soruşturma bitti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İngiliz istihbaratçının yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtilerek, dosya hakkında takipsizlik kararı verildi. 

Bir süre yurt dışına çıkış yasağı konulan eşi Emma Winberg'le ilgili de takipsizlik kararı verildi. 

Le Mesurier'in ölmeden 1 saat önce İngiltere'de ikamet eden annesine cep telefonundan "Elveda." mesajı gönderdiği ortaya çıkmıştı.

EVİNİN ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

11 Kasım 2019'da Beyoğlu'ndaki Kemankeş Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda sabah 05:25'te cansız halde bulunan İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in Suriye'de devam eden iç savaşta insani yardım rolü üstlenen Beyaz Baretliler ile irtibatlı olduğu iddia edilmişti. 

Ancak Beyaz Baretliler bu iddiayı teyit etmemişti.
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