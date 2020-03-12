İngiliz istihbaratçının düşme anı!

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada "takipsizlik" kararı verilmişti.
Savcılık olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" sebebiyle meydana gelen ölüm olduğunu belirtmişti.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bugün sosyal medyada paylaşılana güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor.
Suriye'de iç savaşta arama-kurtarma faaliyetleri yürüten "Beyaz Baretliler" isimli yardım teşkilatının kurucusu olduğu iddia edilen eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier 12 Kasım 2019'da İstanbul'da ölü bulunmuştu.