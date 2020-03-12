Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz istihbaratçının düşme anı! /12 Mart 2020 12:24

İngiliz istihbaratçının düşme anı!

İstanbul Karaköy'de ofisinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ait olduğu iddia edilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İngiliz ajanın düşme anı!

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada "takipsizlik" kararı verilmişti. 

Savcılık olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" sebebiyle meydana gelen ölüm olduğunu belirtmişti. 

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bugün sosyal medyada paylaşılana güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor. 

Suriye'de iç savaşta arama-kurtarma faaliyetleri yürüten "Beyaz Baretliler" isimli yardım teşkilatının kurucusu olduğu iddia edilen eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier 12 Kasım 2019'da İstanbul'da ölü bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiliz istihbaratçının düşme anı! Sonraki Haber >>

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:36:38