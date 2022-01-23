Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz istihbaratı: Putin, Kiev'de darbeye hazırlanıyor /23 Ocak 2022 11:17

İngiliz istihbaratı: Putin, Kiev'de darbeye hazırlanıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim uluslararası kamuoyunda endişeye sebep olurken, İngiliz istihbaratı Moskova'nın Kiev yönetimini ele geçirmek için yeni bir yöntem izlediğine dair rapor hazırlandı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon hızla yükselirken, İngiliz istihbaratından krizi tırmandıracak bir açıklama geldi. İngiliz yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’yı silah ve asker gücüyle istila etmeyeceğini bunun yerine ülke yönetimine Rusya yanlısı bir hükümet ve lider getireceğini duyurdu.

Kukla hükümet konusunda uyarıda bulunan İngiliz istihbarat birimleri, Rusya lideri Vladimir Putin’in seçeceği potansiyel “lider adayları” ile ilgili de kapsamlı bir analiz hazırladı. Moskova’nın Ukrayna’nın eski vekillerinden Yevhen Murayev’i kukla lider olarak seçtiği kaydedildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Bu rapor, Rusya’nın Ukrayna’yı ele geçirmek için neler yaptığına ve Kremlin’in düşünce tarzına ışık tutuyor” dedi.

Ukrayna’nın kuzeyinde yer alan ve ülkenin ikinci büyük kenti olan Harkiv’den olan siyasetçi Murayev, Rusya yanlısı açıklamalarıyla  tanınıyordu. Rus gençlik hareketinden esinlenen Nashi isimli bir siyasi parti kuran Murayev’in ayrıca bir televizyon kanalı da bulunuyor.

RUSYA’NIN DÖRT ADAYI DAHA VAR

Öte yandan İngiltere’nin hazırladığı raporda, dört eski Ukraynalı siyasetçinin de Rus istihbaratıyla temasta olduğu öne sürüldü.

Bu isimler arasında ülkenin eski başbakan yardımcısı Serhiy Arbuzov, eski devlet başkanı Yanukoviç’in eski kalem müdürü Andriy Kluyev, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin eski başkanı Vladimir Sivkovich ve Ukrayna’nın eski başbakanı Mykola Azarov yer alıyor. İngiliz gazetesi Financial Times, bu isimlerin şu an Rusya’da bulunduğuna inanıldığını aktardı.
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