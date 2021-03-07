Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz Kraliyet ailesi torun Harry ve eşine karşı atakta /07 Mart 2021 13:52

İngiliz Kraliyet ailesi torun Harry ve eşine karşı atakta

İngiltere Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ve Meghan Markle'ın bugün yayınlanacak "her şeyi anlattıkları" Oprah Winfrey söyleşisinden hemen önce Kraliyet ailesinin diğer üyeleri ekran karşısında bir arada olacak.

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Oprah söyleşinin yayınlanmasından birkaç saat önce Kraliçe Elizabeth, Prens Charles, eşi Camilla, Prens William ve Kate Middleton bir programa katılarak İngiliz Milletler Topluluğu'nu kutlayacak ve dünya genelinde pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarını anacak. 

Prens Harry ve Meghan Markle'ın bugün yayınlanacak Oprah Winfrey söyleşisinden önce Kraliyet ailesi ve çift arasında ilişkilerin gerildiği görülmüştü. Buckingham Sarayı geçen hafta Meghan Markle'ın sarayda yaşarken personele zorbalık yaptığına dair iddiaları soruşturacağını duyurmuştu. Markle hakkında çıkan diğer olumsuz haberlerden biri de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın kendisine ödünç verdiği küpeleri taktığı iddiası olmuştu. 

Sussex Dükü ve Düşesi'nin sözcüsü, geçen hafta çıkan haberlerin "yalan haber kampanyasının" bir parçası olduğunu açıklamıştı. 
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