Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz Kraliyeti'ni şok eden ölüm: Her şey bir anda oldu! /15 Haziran 2025 14:24

İngiliz Kraliyeti'ni şok eden ölüm: Her şey bir anda oldu!

İngiltere'de düzenlenen bir polo karşılaşmasında, İngiliz kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen milyarder iş insanı Sunjay Kapur herkesi şoke eden bir şekilde hayatını kaybetti. Kapur'un "arı yutması" sonucu öldüğü öğrenildi.

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İngiltere'de ünlü Guards Polo Club tesislerinde oynanan bir polo karşılaşmasında, İngiliz kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen 53 yaşındaki Hintli iş insanı Sunjay Kapur, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Görgü tanıklarına göre Kapur, takım arkadaşlarına "Bir şey yuttum" demesinin hemen ardından bilincini kaybetti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kapur'un arı sokmasına bağlı gelişen anafilaktik şok nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Özellikle Prens William ile çok yakın arkadaş olan Kapur'un zamansız ölümü, herkesi şoke etti.

Dünya çapında otomotiv parçaları üreten Sona Comstar şirketi, başkanları Kapur'un ölümünün ardından yaptıkları açıklamada, Kapur'un ani ölümüyle sarsıldıklarını vurgulayarak "Tutkusu ve vizyonu şirketimizin kimliğini şekillendirdi. Onun liderliğini daima örnek alınacaktır" ifadelerine yer verdi.

ARI SOKMASINA BAĞLI ÖLÜMLER
Özellikle yaz mevsiminde ortaya çıkan arı sokması genellikle zararsızdır ancak alerjisi olan kişilerde anafilaksi adı verilen hayati tehlike oluşturan ciddi bir reaksiyona neden olabilir. Bu durum yaşanırsa acil tıbbi müdahale gerekir, aksi takdirde ölüm riski söz konusu olabilir.
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