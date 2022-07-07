İngiliz medyası: İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa ediyor

İngiltere’de gündem Boris Johnson… Covid-19 kısıtlamalarının en yoğun olduğu dönemde başbakanlık konutunda sosyal mesafeye uymadan düzenlenen partilere katılmasıyla başlayan tartışmalar ve Muhafazakar Parti’nin Parlamento’daki Grup Lideri Chris Pincher hakkındaki taciz iddialarıyla alevlenmişti.

Pincher hakkındaki taciz iddialarını bilmesine rağmen onu bu göreve getirmekle suçlanan Johnson’a tepki olarak hem İngiliz kamuoyu hem de kabinesi adeta bir araya gelerek İngiltere Başbakanı’na karşı durmuştu.



Öyle ki son günlerde Johnson’ın en güvendiği isimlerden olan Ekonomi Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid ile birlikte Aile ve Çocuk Bakanı Yardımcısı Will Quince ile birlikte çok sayıda hükümet görevlisi istifa etmişti.



BBC DE DUYURDU



Bugün İngiliz medyası, Johnson’ın bir açıklama yapacağını ve istifa kararını resmen duyuracağını öne sürdü.



Başta devlet kurumu olan BBC olmak üzere İngiliz televizyonları ve gazeteleri Johnson’ın baskıya dayanamadığını aktardı.



BBC, başbakanın önümüzdeki saatlerde konuşma yapacağını ve istifasını duyuracağını bildirirken, Sun ve Mirror gazetelerinin muhabirleri de istifa haberini bildirdi.



Sun, Johnson bu yaz yeni bir parti lideri seçilene kadar görevde kalacağını bildirdi.



“İSTİFA ETMEYECEĞİM” DEMİŞTİ



İngiltere Başbakanı Boris Johson, hükümette yaşanan istifa dalgasına rağmen istifa etmeyeceğini açıklamıştı.



“Benim görevim yola devam etmek” diyen Johnson, “Hükümetin yola devam etmesinin imkansız hale geldiğini hissetseydim giderdim” demişti.

Parlamentoda konuşma yapan Johnson, ekonominin zor bir dönemden geçtiğini ve Rusya‘nın Ukrayna işgalinin Avrupa’da endişeyle izlendiğini belirterek “Bu tam olarak bir hükümetten gitmek yerine işine devam etmesini bekleyeceğiniz bir dönem” ifadesini kullanmıştı.



BORIS JOHNSON’IN YERİNE KİM GEÇECEK?



Boris Johnson’ın istifası beklenirken İngiliz medyası yerine geçebilecek isimleri de sıraladı…



Johnson’ın istifa etmesi durumunda öne çıkan adaylar şu şekilde:



LIZZ TRUSS: 46 yaşındaki muhafazakar siyasetçi İngiltere’nin dış siyasetinde öne çıkan isimlerden biri. Eylül ayından beri Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Truss, İngiltere’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki aktif pozisyonunun mimarı olarak biliniyor. İngiliz kamuoyu Truss’ı İngiltere’nin ikonik başbakanı Margaret Thatcher’a benzetiyor.



NADHIM ZAHAWI: İngiltere’nin yeni ekonomi bakanı olarak atanan Zahawi, bir girişimci ve ülkenin en zengin isimlerinden biri. Petrol endüstrisinde yatırımları bulunan ve kimya mühendisliği eğitimi alan Zahawi’nin ailesi Irak’ta Saddam Hüseyin rejiminden kaçarak İngiltere’ye gelmişti. Zahawi’nin İngilizceyi İngiltere’de öğrendiği biliniyor. Zahawi, Johnson’a istifa çağrısında bulunan bakanlardan biri.



RISHI SUNAK: Bir dönemin “altın çocuğu” olarak bilinen Sunak’a destek bu yılın başında eşinin vergi kaçırdığı iddialarıyla darbe almıştı. Sunak ayrıca Başbakanlık Konutu Downing 10 Numara’da Covid-19 kısıtlamaları olduğu dönemde düzenlenen partilere katıldığı için para cezası almıştı.





