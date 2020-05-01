Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz medyasından Kim Jong Un iddiası /01 Mayıs 2020 20:31

İngiliz medyasından Kim Jong Un iddiası

Son iki haftadır öldüğü iddia edilen Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un stres, alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un 15 Nisan tarihinde babasının doğum günü seremonisine katılmamasıyla ortaya atılan çeşitli iddialara bir yenisi eklendi.İngiliz medyasının yayınladığı bir Güney Kore kaynaklı istihbarat raporuna göre, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un “aşırı alkol ya da fazla çalışma nedeniyle” sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

"SAĞLIK SORUNU YAŞADIĞI AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR"

Raporda, “Tahminlere göre, Jong-Un’un aşırı alkol veya aşırı çalışma nedeniyle sağlık açısından sorunlar yaşadığı açıkça görünüyor” ifadeleri kullanılırken Jong Un’un dinlenmek için Kuzey Kore’nin Wonsan şehrindeki villasına gitmiş olabileceği belirtildi.

KİM JONG UN'UN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, ABD medyasında yer alan haberlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz hafta bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edilmişti. Hatta daha sonra ABD'de yayınlanan New York Post Gazetesi Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un öldüğünü idia etmişti.
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