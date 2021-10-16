İngiliz milletvekili bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti milletvekili Sir David Amess seçmenleriyle görüşürken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.





Essex bölgesi polisi açıklamasında, Sir David'in olay yerinde yaralı halde bulunduğu, acil ekiplerin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. 25 yaşındaki şüpheli cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.





Essex bölgesi polisi, Leigh-on-Sea kasabasında bıçaklı saldırı ihbarının yerel saatle 12:05'te geldiğini, olay yerinde bir bıçak bulduklarını ifade etti.





1983'ten beri milletvekili olan 69 yaşındaki Sir David, Southend West bölgesinden seçilmişti. Evli olan Sir David'in iki çocuğu vardı.





Sir David saldırı sırasında Belfairs Metodist Kilisesi'nde seçmenleriyle görüşüyordu.





Olay yerindeki bir görgü tanığı LBC radyosuna, polisin binadan bir kişiyi çıkarıp polis aracına bindirdiğini gördüğünü söyledi. Görgü tanığı, "Beş dakika içinde binadaki birinin defalarca bıçaklandığı haberini aldık. Çok acı verici bir olay" dedi.





Essex Polisi olayla ilgili başka bir şüpheli olmadığını belirtti.





Başbakan Johnson: Üzüntü ve şok içindeyiz





Başbakanlık binasında bayraklar yarıya indirildi.





Başbakan Boris Johnson büyük bir üzüntü ve şok içinde olduğunu söyledi.





Johnson, Sir David'in ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için canla başla çalışan bir vekil olduğunu anlattı.





İngiltere'de 2016 yılında uğradığı saldırıda öldürülen milletvekili Jo Cox'un eşi Brendan Cox, Sir David'in uğradığı saldırı için "alçakça" dedi.





Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer da "karanlık, şoke edici bir gün" diyerek Jo Cox cinayetiyle ülkenin aynı noktada daha önce bulunduğunu hatırlattı.





Starmer, "Tehdit, şiddet ve göz dağı verme çabaları karşısında demokrasimizin bir kez daha üstün geleceğini göstereceğiz." dedi.





Sağlık Bakanı Sajid Javid, Amess için "Müthiş bir adam, müthiş bir arkadaş ve müthiş bir vekildi. Demokratik görevini yerine getirirken öldürüldü" dedi.





İngiltere'de Parlamento'nun alt kanadını oluşturan Avam Kamarası'nın başkanı Sir Lindsay Hoyle, David Amess'in "Ailesine, seçim bölgesine ve Parlamento'ya adanmış bir vekil olduğunu söyledi.





Sir Lindsay, "Milletvekillerinin güvenliğini ve alınması gereken önlemleri incelememiz ve tartışmamış lazım" dedi.





İngiltere'de milletvekillerinin güvenliği nasıl sağlanıyor?





2016'da İşçi Partili Jo Cox'un öldürülmesinin ardından vekillerin güvenliği için bazı adımlar atıldı.





Bunlar arasında panik butonları dağıtılması ve vekillerin evlerine ekstra kilit takmak gibi önlemler vardı.





Resmi verilere göre 2015/16 döneminde vekillerin güvenliği için 171 bin sterlin harcanırken 2017/18 döneminde bu miktar 4,2 milyon sterline çıktı.





Parlamento, talep etmeleri durumunda vekillere ve çalışanlarına, seçmenleriyle görüşürken saldırıya uğramaları durumunda yapmaları gerekenler gibi güvenlik konusunda danışmanlık da veriyor.





Bu yıl yayınlanan bir Parlamento raporunda emniyet teşkilatının polislere, milletvekillerine saldırı durumunda neler yapmaları gerektiğine dair net bir yönerge vermesi gerektiğini vurgulamıştı.