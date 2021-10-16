Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz milletvekilinin öldürülmesinde terör şüphesi /16 Ekim 2021 13:01

İngiliz milletvekilinin öldürülmesinde terör şüphesi

Essex polisi, Milletvekili Sir David Amess'in hayatını kaybetmesine neden olan bıçaklı saldırıyı "terör saldırısı" olarak sınıflandırdı. Polis, saldırının "radikal İslamcı motifle" düzenlenmiş olabileceğini açıkladı.

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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Sir David Amess'in uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada elde edilen yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.

Essex polisi, soruşturmada "radikal İslamcı motif" şüphesi üzerinde durulduğunu açıkladı. Polisten yapılan açıklamada, "İlk soruşturmalar radikal İslamcılık ile bağlantılı bir motif olduğunu ortaya koydu" denildi. Polis, eylemin "terör saldırısı" olarak sınıflandırıldığını ve soruşturmanın terörle mücadele ekipleri tarafından yürütüleceğini duyurdu.

Milletvekili Sir David Amess, Cuma günü Londra'nın doğusundaki Essex bölgesinde bulunan kendi seçim bölgesi Leigh-On-Sea'de seçmenlerle görüştüğü sırada bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası 25 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alınmış,  69 yaşındaki Amess ise yapılan ilk müdahaleye karşın aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetmişti.

Birçok İngiliz medya organında şüphelinin Somali kökenli bir İngiliz vatandaşı olduğu iddia edildi. Soruşturmaların henüz "erken safhada" olduğunu açıklayan Emniyet ise bu konuda bilgi vermedi.

Leigh-on-Sea, UK | British Lawmaker Sir David Amess reportedly stabbed
Güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması talep ediliyor
İngiltere'de son beş yıl içinde ikinci kez bir politikacı cinayete kurban gitti. 2016 yılında da İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox, Brexit referandumu öncesi bir aşırı sağcı tarafından öldürülmüştü.

İngiltere'de çok sayıda politikacı, kamuya açık alanlarda düzenlenen etkinliklerde güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını ve politikacılara yönelik artan şiddet olaylarına karşı önlem alınmasını talep ediyor. İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, sadece parlamentoda değil seçim bölgelerinde de "mantıklı önlemlerin" alınmasını istedi. Bryant, "Kale duvarları içinde yaşamak istemiyoruz ancak bir meslektaşımı daha şiddet dolu bir cinayete kurban vermek istemiyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise polis güçlerinin milletvekillerinin korunması için her tür güvenlik önlemini "gözden geçirmeye" çağrıldığını açıkladı.

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