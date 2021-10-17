İngiliz milletvekilini öldürmekle suçlanan Somali kökenli şüpheli daha önce 'terörle mücadele programına yönlendirilmişti'

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili David Amess, Cuma günü seçmenleriyle görüştüğü sırada bıçaklanıp öldürülmüştü.

BBC'nin ulaştığı bilgilere göre, şüphelinin babası Harbi Ali Kullane daha önce Somali başbakanının danışmanlığını da yapmıştı. Kullane'nin olayın ardından emniyet teşkilatına gittiği ve telefonunun incelenmek üzere poliste tutulduğu bildirildi.

Ali Harbi Ali'nin, radikalleşmeye karşı yürütülen 'Prevent' programında çok uzun kalmadığı belirtiliyor.





İngiltere'de bireylerin radikalleşme eğilimleri gösterdiğinden şüphelenildiğinde, öğretmenler, kamu görevlileri, İngiliz Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanları bu bireyleri yerel polis merkezlerine bildirebiliyor. Sosyal hizmetler görevlileri ve diğer uzmanlar da bu bireylerin hayatlarına nasıl müdahale edilebileceği konusunda karar alıyor.





'Prevent' programı gönüllülük temelinde yürütülüyor ve herhangi bir cezai yaptırım anlamına gelmiyor.



