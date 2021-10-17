Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz milletvekilini öldürmekle suçlanan Somali kökenli şüpheli daha önce 'terörle mücadele programına yönlendirilmişti' /17 Ekim 2021 18:53

İngiliz milletvekilini öldürmekle suçlanan Somali kökenli şüpheli daha önce 'terörle mücadele programına yönlendirilmişti'

İngiltere'de milletvekili Sir David Amess'i bıçakla saldırıda öldürmekle suçlanan kişinin 25 yaşındaki Ali Harbi Ali olduğu açıklandı.

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Terör eyleminde bulunma suçlamasıyla gözaltına alınan Ali Harbi Ali'nin sorgusuna Cuma gününe kadar devam edilecek.

BBC'nin edindiği bilgilere göre Ali, birkaç yıl önce İngiltere'nin terörle mücadele stratejisinin parçası olan 'Prevent' programına yönlendirilmişti ama hiçbir zaman iç istihbarat teşkilatı Mi5'ın radarına girmemişti.

BBC'ye konuşan hükümet yetkilileri, gözaltında tutulan Ali Harbi Ali'nin Somali kökenli İngiltere vatandaşı olduğunu söyledi.

Polis Pazar günkü açıklamasında milletvekili Amess cinayetinin 'radikal İslamcılıkla bağlantılı' amaçlarla işlendiği sonucuna vardıklarını ifade etmişti.

İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili David Amess, Cuma günü seçmenleriyle görüştüğü sırada bıçaklanıp öldürülmüştü.

BBC'nin ulaştığı bilgilere göre, şüphelinin babası Harbi Ali Kullane daha önce Somali başbakanının danışmanlığını da yapmıştı. Kullane'nin olayın ardından emniyet teşkilatına gittiği ve telefonunun incelenmek üzere poliste tutulduğu bildirildi.

Ali Harbi Ali'nin, radikalleşmeye karşı yürütülen 'Prevent' programında çok uzun kalmadığı belirtiliyor.

İngiltere'de bireylerin radikalleşme eğilimleri gösterdiğinden şüphelenildiğinde, öğretmenler, kamu görevlileri, İngiliz Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanları bu bireyleri yerel polis merkezlerine bildirebiliyor. Sosyal hizmetler görevlileri ve diğer uzmanlar da bu bireylerin hayatlarına nasıl müdahale edilebileceği konusunda karar alıyor.

'Prevent' programı gönüllülük temelinde yürütülüyor ve herhangi bir cezai yaptırım anlamına gelmiyor.

Leigh-on-Sea kasabasındaki bir kilisede Cuma günü bıçaklı saldırı düzenlendiği ihbarı üzerine Essex bölgesi polisi olay yerinde Sir David Amess'i yaralı halde bulmuş, yerinde yapılan müdahalelere rağmen Amess hayatını kaybetmişti.

Essex bölgesi polisi olay yerinde bir bıçak bulduklarını ifade etti ve şüpheli de olay yerinde gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma sonunda saldırının 'terör eylemi olarak değerlendirildiği' bildirildi.

1983'ten beri milletvekili olan 69 yaşındaki Sir David, Southend West bölgesinden seçilmişti. Evli olan Sir David'in iki çocuğu vardı.

Sir David saldırı sırasında Belfairs Metodist Kilisesi'nde seçmenleriyle görüşüyordu.

İngiltere'de 2016'da da İşçi Partili Jo Cox uğradığı saldırıda öldürülmüştü.



İngiltere'de milletvekillerinin güvenliği nasıl sağlanıyor?


Cox'un öldürülmesinin ardından vekillerin güvenliği için bazı adımlar atıldı.

Bunlar arasında panik butonları dağıtılması ve vekillerin evlerine ekstra kilit takmak gibi önlemler vardı.

Resmi verilere göre 2015/16 döneminde vekillerin güvenliği için 171 bin sterlin harcanırken 2017/18 döneminde bu miktar 4,2 milyon sterline çıktı.

Parlamento, talep etmeleri durumunda vekillere ve çalışanlarına, seçmenleriyle görüşürken saldırıya uğramaları durumunda yapmaları gerekenler gibi güvenlik konusunda danışmanlık da veriyor.

Bu yıl yayınlanan bir Parlamento raporunda emniyet teşkilatının polislere, milletvekillerine saldırı durumunda neler yapmaları gerektiğine dair net bir yönerge vermesi gerektiğini vurgulamıştı.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, çok sayıda milletvekilinin tehdit almaya devam ettiğini söylüyor.
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