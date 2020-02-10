Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz Milyonerden evsizler için zihni sinir proje /10 Şubat 2020 10:58

İngiliz Milyonerden evsizler için zihni sinir proje

İngiliz Milyoner Peter Dawe, evsizler için ilginç bir proje geliştirdi. Dawe, ülke medyasında geniş yer bulan bu parlak buluşunun İngiltere'nin evsiz sorunuyla başa çıkmasına yardımcı olacağını iddia ediyor.

İngiliz Milyonerin evsizler için ilginç çözüm önerisi!


Geçen yılki seçimlerde Brexit Partisi'ne aday olan milyoner Peter Dawe,evsizler için büyük bir fark oluşturacak bir icata imza attığını iddia ediyor. 
Ülkedeki internet konusunda yaptığı çalışmalarla zengin olan Dawe iki çöp kutusunu birleştirip evsizler için bir kapsül yaptı. 100 sterlin'ne mal olan buluş için Dawe oldukça iddialı. 
Hazırladığı bir video ile buluşunu anlatan Dawe  'Sokakta yatanları tekmediklerini gördüm Buluşum uyku tulumlarından daha kuru ve güvenli.' dedi  

Dawe'nin buluşu sosyal medyada da gündem oldu. Çoğu kullancı Peter Dawe'yi aşağılacı buldu. Ayrıca yerel evsiz yardım kuruluşları da konudan uzak durmaya çalıştıklarını duyurdular 

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