Samanyolu Haber /Ekonomi / İngiliz moda zincirinden Türkiye’den çekilme kararı /19 Nisan 2021 20:56

İngiliz moda zincirinden Türkiye’den çekilme kararı

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını çok sayıda sektörü de ekonomik olarak derinden etkiledi. Salgın nedeniyle çok sayıda dev şirket mali darboğaza girdi. Bu sektörler arasında moda da bulunuyor.

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Türkiye’de çok sayıda dev şirket konkordato ya da iflas sürecine girerken, birçok yabancı marka da ülkeden çekilmeye başladı.Son olarak İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye’den çekilme kararı aldı. Lüks moda zinciri, Türkiye’deki mağazalarını tamamen boşalttı.

İngiliz marka, 2006 yılında Türkiye pazarına girmişti.Harvey Nichols, Türkiye pazarında Demet Sabancı Çetindoğan’ın sahibi olduğu Demsa Group bünyesinde faaliyet gösteriyordu.

İlk olarak Türkiye’nin ilk uluslararası çok katlı lüks mağazası olarak Kanyon AVM’de kapılarını açan marka, 2009’da Demet Sabancı Çetindoğan’ın patronu olduğu Demsa Group’un bünyesine katılmıştı.

Türkiye’den çekilen Harvey Nichols’ın Kanyon’daki yerine Demsa’nin kendi mağazası Brandroom geldi.
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