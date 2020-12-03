İngiliz perakende devi iflas etti

Pandemi süreci öncesinde zarar etmeye başlayan şirketin net borcu 400 milyon sterlini aşmıştı. İkinci kez konkordato ilan eden şirket mali krizi aşamayınca satış sürecine girmişti. Şirket bir süredir JD Sports ile görüşüyordu. Ancak görüşmeler olumsuz sonuçlandı.







Şirket alıcı çıkmaması üzerine tasfiye sürecine girdi. Şirketin 124 mağazası kapanacak ve 12 bin kişi de işsiz kalacak.Debenhams'ın eski başkanı Ian Charles, sektörün artık çok daha hızlı ve internet odaklı döndüğünü söyledi.





Debenhams, 60 ülkede faaliyet gösteriyordu. Ekonomik kriz içerisinde olan şirket, mayıs ayından bu yana 6 bin 500 kişiyi işten çıkarmıştı. Şirket, nisan-ekim döneminde 323 milyon sterlinlik satış yapsa da krizi aşamadı.





İngiliz devi bir dönem Türkiye’de de faaliyet gösteriyordu. Ancak şirket, 2017 yılında iki AVM’de bulunan mağazasını kapatmıştı.