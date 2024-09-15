Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol Ofisi'nin BP Türkiye'yi satın almasına onay /15 Eylül 2024 08:50

Petrol Ofisi'nin BP Türkiye'yi satın almasına onay

Rekabet Kurumu, Petrol Ofisi Grubu’nun BP Türkiye ve iştiraklerini devralmasını onayladı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu, Rekabet Kurumu'nun Petrol Ofisi’nin BP Türkiye ve iştiraklerini devralmasına onay verdiğini duyurdu.

Geçen Kasım ayında Petrol Ofisi, BP Türkiye'nin akaryakıt operasyonlarını devralacağını açıklamıştı.

1912’den beri Türkiye’de faaliyet gösteren BP'nin 700'den fazla istasyonu bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Petrol Ofisi Grubu, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurmuştu.BP'nin Türkiye pazarındaki BP Petrolleri A.Ş. ve BP Turkey Refining Limited şirketlerini kapsayan işlemin bedeli açıklanmadı.

Petrol Ofisi Grubu'nun ana hissedarı Vitol'ün yönetim kurulu üyesi Chris Bake konuyla ilgili, "Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan ötürü son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam" ifadelerini kullanmıştı.
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