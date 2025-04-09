İngiliz Prensi Harry mahkemelik oldu





KORUMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Kraliyetteki görevlerinden ayrılarak ABD’de yaşamama kararı alan Prens Harry, kendisi ve ailesinin İngiltere’de bulunduğu dönemlerde devlet koruması alabilmesi amacıyla dava açtı.Kral 3. Charles’ın en küçük oğlu olan Harry tarafından açılan dava, ödemelerin vergi mükellefleri tarafından karşılandığı gerekçesiyle reddedildi. Bu gelişmenin ardından Harry, mahkemenin kararına itiraz etti.Harry, “Farklı, haksız ve aşağılayıcı muameleye maruz kaldığı” gerekçesiyle konuyu temyiz mahkemesine taşıdı.Kraliyet ve VIP Yürütme Komitesi’nin Harry ve Mehgan çiftine artık “aynı derecede” koruma sağlanmayacağına yönelik alınan kararın ardından temyiz mahkemesi dün başladı.Prens Harry, mahkemenin ikinci gününde duruşmanın görüldüğü Adalet Sarayı'na giriş yaptı.