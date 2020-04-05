Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz profesörden korkutan açıklama /05 Nisan 2020 15:38

İngiliz profesörden korkutan açıklama

Koronavirüs salgınına ilişkin ilk önce “sürü bağışıklığı modeli” uygulanacağı belirtilen İngiltere’de vaka ve ölüm sayısının hızla artmasının ardından bu politikadan geri adım atıldı ve tedbir kararları alınmaya başladı.

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Koronavirüs salgınına geç müdahale etmekle suçlanan İngiliz hükümetini yönlendiren ünlü profesör Neil Ferguson’dan ise korkutan tahmin geldi.Imperial College’da görevli profesör Neil Ferguson, “Bizce koronavirüse bağlı ölüm sayısı 7 bin ile 20 binin biraz altında bir yerde olacak” dedi.

Ferguson şunları söyledi:

“Müdahale ettiğimiz enfeksiyonlarda katlanarak artan bir eğri var. Kaç insanda enfeksiyon olduğunu tam olarak ölçme yeteneğimiz yok ve bu sebeple istatistiksel olarak tahminde bulunuyoruz. Bizce koronavirüse bağlı ölüm sayısı 7 bin ile 20 binin biraz altında bir yerde olacak.”

İngiltere’de 41 binden fazla kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bini aştı.
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