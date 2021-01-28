İngiliz şirketten Hindistan'a tehdit





İngiltere merkezli enerji firmasına, geçen ay Hindistan hükümeti ile anlaşmazlıkta uluslararası bir mahkeme tarafından tazminat ödenmesine karar verildi. Cairn, Hindistan hükümeti emre uymazsa ele geçirebileceği varlıkları belirlemeye başladı. Kaynaklar, bunların uçakları ve gemileri içerebileceğini söyledi.





BBC'nin haberine göre dava, gelir vergisi yetkililerinin Cairn'in Hindistan'daki yan kuruluşundaki yüzde 10 hissesine el koyması sonrasında açıldı. Aralık ayında mahkeme, Delhi'nin 2014 İngiltere-Hindistan ikili yatırım anlaşmasını ihlal ettiğine oybirliğiyle karar verdi.





Delhi'ye, Cairn hisselerinin yanı sıra el konulan temettüleri tazmin etmek için 1,2 milyar dolarlık zarar, artı faiz ve maliyet ödemesini emretti. Ancak 582 sayfalık karar verildiğinden beri, Hindistan başbakanı Narendra Modi'nin hükümeti, ödemenin hemen yapılması gerekmesine rağmen, kararı yerine getirip getirmeyeceğine dair hiçbir ipucu vermedi.





Cairn, hem Reuters hem de Financial Times tarafından görülen Hindistan hükümet yetkililerine bir mektup gönderdi. Mektupta varlıkların ne zaman ele geçirilebileceği belirtilmese de, olası hedefler arasında devlete ait Air India gibi kamu sektörü kuruluşlarına ait olanlar yer alabilir.





UZUN SÜREN SAVAŞ





Cairn'in Hintli yetkililerle savaşı, ülkenin vergi rejimini geriye dönük olarak değiştiren 2012 yasasından kaynaklanıyor.





2014 yılında vergi makamları, Cairn Hindistan'ın 2006 kurumsal yeniden yapılanmasından kaynaklanan ödenmemiş aidatları talep etmek için yeni yasaya atıfta bulundu.





Bu gerçekleşirse, Hindistan bir enerji şirketinden uluslararası varlıklarına el konulmasıyla karşı karşıya kalan ilk ülke olmayacak.





2019'da Venezuela'ya, Dünya Bankası tarafından ConocoPhillips'e ülkenin son sosyalist lideri Hugo Chavez'in 2007'de petrol varlıklarına el koymasını telafi etmesi için 8 milyar dolardan fazla ödeme emri verildi.