İngiliz The Times'ın iddiası: İngiltere, Türkiye'ye beyaz fosfor sattı

Buna karşın, İngiliz The Times Gazetesi, İngiltere'nin Türkiye'ye beyaz fosfor sattığını iddia etti.







"Kürtlere kimyasal saldırının kanıtları giderek artarken, İngiltere Türkiye'ye beyaz fosfor sattı" başlıklı haberde, "Kuzey Suriye'de Kürtlere karşı yanıcı kimyasalların kullanıldığı kanıtları arasında, İngiltere'nin Türkiye'ye fosfor ürünleri sattığı yönünde endişeler giderek arttı" denildi.





Gazete, ulaştığını açıkladığı belgelerle ilgili şunları yazdı:





"Bakanlar, son 20 yılda Ankara'ya fosfor içeren askeri ürün satışını içeren 70 ihracat izni çıkardı. Önde gelen İngiliz bir kimyasal uzmanı, kimyasal saldırı olduğundan şüphe edilen olay yerinden ve kurbanlardan toplanan örneklerin incelenerek bulunan beyaz fosforun hangi ülkeye ait olduğunun tespit edilebileceğini söyledi.





İngiltere'den Ankara'ya satılan askeri materyaller, sis bombalarını ve mermilerini, tuzak ve karşı saldırı teçhizatlarını, işaret aygıtlarını ve aydınlatıcıları içeriyor. Fosfor yasaklanmış bir kimyasal olmasa da, uluslararası insani hukuka uygun bir şekilde kullanılması gerekiyor.





Saldırıya uğrayan Kürtlerdeki ağır yaralar beyaz fosfor belirtileri gösterirken, The Times, ilk elden Suriyeli Kürt ve 13 yaşındaki Muhammed Hamid'in yanıklarını gördü. Tanıklara göre, Muhammed'in vücudu, 16 Ekim gecesi bir Türk jetinin saldırısı sırasında yandı.





Tel Temir'deki bir doktor, kimyasal yanıklarla hastaneye gelen en az 15 kişiyi tedavi ederken, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, kimyasal silah kullanımı ihtimalini soruşturuyor.





Fosfor, genellikle NATO içerisinde aydınlatma mermisi ve duman perdesi olarak kullanılıyor. İngiliz ordusu da buna dahil. El bombası, hava mühimmatı ve topçu ateşinde bu kimyasalın kullanılması çok taraflı anlaşmalarca onaylanmış durumda.





Fosforun kundaklama saldırısında insanlara karşı kullanımı ise Cenevre ve Kimyasal Silah Sözleşmeleri tarafından sınırlandırılmış vaziyette.





Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bu ay başında Parlamento'daki konuşmasında Türkiye'ye Suriye'deki operasyonlarda kullanılabilecek malzemenin ihracatına, karar yeniden gözden geçirilinceye kadar izni verilmeyeceğini açıkladı.





ABD kimyasal, biyolojjik ve radyolojik silahlarından sorumlu komutan Hamish de Bretton Gordon ise, İngiltere'nin son yıllarda Türkiye'ye sattığı fosfor ürünlerinin beyaz fosforun türevleri olduğunun neredeyse bariz olduğunu belirtti."





Kimyasal silah uzmanı Dr. Salih Necib, Kuzey Suriye'de yaralanan Muhammed Hamid adlı çocuğun vücudundaki izlerin “yasaklı beyaz fosfordan” kaynaklandığını söylemişti. Kuzey Irak'ta tedavi gören Hamid'in durumu ile ilgili Necib, "Patlama anında fosfor hava yani oksijen ile temas ettiğinde fosforik asid oluşturuyor ve anında orada bulunan insanların cildinin içten dışa doğru yanmasına neden oluyor. Fakat bu etki sadece ciltle sınırlı kalmıyor aynı zamanda kalp, ciğer, böbrekler ve hatta kemikleri de etkiliyor" demişti.