Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz uzmandan uyarı /25 Temmuz 2021 19:03

İngiliz uzmandan uyarı

Aşılanma oranlarının yükselmesiyle önlemlerin kaldırıldığı İngiltere'deki Delta salgınında çoğunlukla aşısız gençler hastalanıyor. 30 yaşın altında yoğun bakıma alınanlar olduğu açıklandı.

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İngiltere'deki Delta varyantı salgınında giderek daha fazla aşılanmamış genç insanın Covid-19 nedeniyle hastalanarak hastaneye yattığı belirtildi. İngiltere Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi'nden Prof. Dr. Adam Finn, Bristol kentine 30 yaşın altında olup yoğun bakıma alınan hastalar olduğunu söyledi. 

Aynı zamanda Bristol Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Finn, Delta dalgasında Bristol'da hastaneye yaklaşık 200 kişinin yattığını ve yaş ortalamasının 40 olduğunu söyledi. Finn, "30 yaşın altında yoğun bakıma alınanlar ve yüksek seviyede oksijen terapisine ihtiyaç duyanlar oldu" dedi. Genç yetişkinlerin hastalığı her zaman hafif geçirmediğini belirten Finn, "Şu an ağır hastalanan gençler var" diyerek aşı yaptırılması için çağrıda bulundu.
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