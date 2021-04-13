Samanyolu Haber /Sağlık / İngiliz varyantıyla ilgili rahatlatan açıklama /13 Nisan 2021 11:50

İngiliz varyantıyla ilgili rahatlatan açıklama

2019 yılının son günlerinde ortaya çıktıktan sonra mutasyona uğrayan yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) ilgili dikkat çekici bir araştırma yapıldı. Ünlü tıp dergisi Lancet'te yayınlanan araştırmaya göre B.1.1.7. isimli mutasyona uğramış virüsün daha öldürücü olduğuna dair geçmiş açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

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Dünyanın sayılı tıp ve bilim dergilerinden The Lancet Infectious Diseases’te önceki gün yayınlanan bir araştırma mutasyona uğramış Koronavirüs ile ilgili çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.

İlk olarak İngiltere’de çıktığı için İngiliz mutasyonu olarak da bilinen B.1.1.7. kod adlı mutasyona uğramış virüsün daha öldürücü olduğuna dair geçmişte yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Geçen yıl Kasım ve Aralık ayında İngiltere’deki hastanelerde tedavi olan 496 hastayı inceleyen uzmanlar B.1.1.7. ile normal Koronavirüs hastalarını karşılaştırdı.

"Bir fark olmadığını tespit ettik"

Uzmanlar, iki Koronavirüs arasında hastalığı daha ağır geçirme, ölüm ya da diğer klinik sonuçlarda bir fark çıkmadığını tespit etti. Araştırmayı yürüten uzmanlar, "Gerçek hayattaki vakalardan elde ettiğimiz veriler ışığında B.1.1.7. ile mücadele eden hastalarda bir fark olmadığını tespit ettik" açıklamasını yaptı.

Geçmişte yapılan araştırmalara göre İngiliz varyantının diğer Koronavirüs türlerine göre daha bulaşıcı olduğu belirtilirken, hastalığın da daha ağır geçtiği kaydedilmişti.

Dün basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de de İngiliz varyantının yoğun olarak tespit edildiğini açıklamıştı.
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