İngiliz ve Norveçli bilim adamlarına göre 'virüs laboratuvardan kaçtı'

Dalgleish ve Sorensen’in araştırmasında, Koronavirüs'ün Çinli bilim adamlarının Wuhan'daki bir proje üzerinde çalışırken ortaya çıkmış olabileceğini ifade edilirken, aynı zamanda Çin'in "verileri kasıtlı olarak yok ettiğini, gizlediğini veya değiştirdiğini" belirtildi. Ayrıca araştırmada, Çin'de virüs hakkında açıklama yapan insanların susturulduğuna yönelik iddialara da yer verildi.







Dalgleish ve Sorensen, yaklaşık bir yıl önce aşı geliştirmeye çalışırken, virüsün üzerinde değişiklik yapılması halinde oluşabilecek "özgün izlere" rastladıklarını belirterek, ancak virüsün yarasadan oluştuğu bilgisi nedeniyle bilimsel dergiler tarafından araştırmalarının yayımlanmadığını ifade etti. Dalgleish ve Sorensen tarafından yapılan yeni çalışmanın ise, "Quarterly review of Biophysis Discovery" dergisinde yayımlanacağı belirtildi.







DSÖ, virüsün yarasalarda oluştuğu üzerinde durmuştu





Çin, ABD'yi Covid-19 salgınını siyasallaştırmakla suçlayarak, uluslararası uzmanların "Çin'in açık ve şeffaf tavrını övdüğünü" ifade etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian perşembe günü yaptığı bir açıklamada, "ABD'deki bazı insanlar gerçekleri ve bilimi tamamen görmezden geliyor" demişti.





Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19'u araştırmak üzere Wuhan kentine gönderdiği bilim adamlarından oluşan bir heyet, virüsün "muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığını ve bir laboratuvar sızıntısının olası olmadığını" ifade etmişti.





ABD araştırmaları devam ettiriyor





Bu haftanın başlarında ise, ABD Başkanı Joe Biden, ABD istihbarat kuruluşlarına talimat vererek Covid-19'un kökeninin araştırılması ve raporun 90 gün içinde hazırlanmasını istemişti. Biden aynı zamanda virüsün Çin'de bir laboratuvar kazası olarak geliştiği ihtimalinin de değerlendirilmesi çağrısında bulunmuştu. ABD ayrıca, Çin'i salgının kökenlerine ilişkin uluslararası araştırmalarla işbirliği yapmaya çağırmıştı.







