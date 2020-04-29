Samanyolu Haber /Gündem / İngiliz yargıtayından yeni Ankara Anlaşması kararı /29 Nisan 2020 00:24

İngiliz yargıtayından yeni Ankara Anlaşması kararı

İngiltere'de yaşayan 12 bin Türk vatandaşı ve ailesini yakından ilgilendiren Ankara Anlaşması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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İngiltere'de Yargıtay, Ankara Anlaşması'yla ilgili değişikliklerin geriye dönük uygulanmasına karşı açılan davanın temyiz aşamasında ret kararı verdi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre yargıtay, duruşması 26 Mart'ta yapılan temyiz davasında bugün kararını açıklayarak Ankara Anlaşması ile ilgili değişikliklerin geriye dönük uygulanmasına yapılan itirazı reddetti.

Anlaşmadan yararlanarak İngiltere'ye yerleşen Türkler tarafından oluşturulan "Türk İş İnsanları Birliği" İçişleri Bakanlığının anlaşma koşullarında yaptığı değişiklikleri yargıya taşımıştı.

Ankara Anlaşması nedir? Ne olmuştu?

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018'e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu.

Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılırken 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti.

Yeni düzenlemeler, Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye yerleşmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk vatandaşı ile aile üyelerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı.

"Türk İş İnsanları Birliği", İngiliz hükümetinin yaptığı değişikliklerin geriye doğru uygulanmasını yargıya taşımış ancak Yüksek Mahkeme 2019 Mart'ta aldığı kararla davayı reddetmişti.

Birlik, bunun üzerine kararı temyiz ederek Yargıtaya taşımıştı.

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla "Avrupa Ekonomik Topluluğuna" başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmesi için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.
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