Samanyolu Haber /Eğitim / 'İngilizce öğrenmek istiyorsanız bunları yapın' /17 Ocak 2020 19:20

'İngilizce öğrenmek istiyorsanız bunları yapın'

İngilizce artık dünya genelinde vazgeçilmez dillerden biri.Education First'ün 2018 yılında dünya genelinde 88 ülke arasında yaptığı İngilizce Yeterlilik Göstergesi'nde Türkiye sondan ikinci sırada yer alıyor.

SHABER3.COM

Kimileri için yeni bir dil öğrenmek hobi olurken bazıları içinse olmazsa olmazlardan. Ancak İngilizce öğrenmek araştırma sonuçlarından da görüleceği üzere Türkiye gibi bazı ülkeler için oldukça zor ve zaman alan bir durum.

Peki, basit bir yöntemle dizi ve film İzleyerek İngilizce'nizi nasıl geliştirebilirsiniz?

A.J. Hoge, "Yabancı bir dil öğrenmek istiyorsanız kitapları, kelime listelerini ve özellikle grameri bir kenara bırakın'' diyor ve ekliyor:

''Eğer ana diliniz gibi İngilizce konuşmak istiyorsanız öğrenme taktiğiniz yeni doğmuş bir bebeğin öğrenme taktiğiyle aynı olmalı. Yani taklit etmelisiniz. Anlayamadığınız şeyi öğrenemezsiniz."

Ceotudent'te yer alan habere göre Hoge, bir filmi veya diziyi ilk olarak baştan sona alt yazı ile izlememizi söylüyor. ''Film ya da dizi bittikten sonra başa sarıp bu kez bölüm bölüm izlemeye başlayın ve bilmediğiniz kelimeleri mutlaka not alın ve anlamlarına bakın. Daha sonra tekrar başa sarın ve bu sefer alt yazıyı kapatarak dinleyin. Bu durumu birkaç defa tekrarlayın'' diye de ekliyor.

Hoge, tavsiyelerine şöyle devam ediyor:

''Ertesi gün aynı filmin veya dizinin aynı bölümlerini tekrar alt yazılı açın. Bu defa aktörle beraber siz de seslendirin izlediğiniz filmi veya diziyi. Bir sonraki tekrarınızda bu sefer sesi kısın sadece siz seslendirmeye çalışın ve sesinizi kayıt etmeyi unutmayın. Kayıt etmeniz önemli çünkü daha sonra kendi kayıt ettiğiniz sesi dinlediğinizde nerede hata yaptığınızı ve aksanınızdaki farklılıkları bulmanız çok daha kolay olacaktır.

Bu tekrarları sürekli olarak yaptığınızda bilmediğiniz kelimeleri öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Aynı zamanda aksanınızdaki gelişmenin de sizi fazlasıyla mutlu edeceğine eminim.''

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'İngilizce öğrenmek istiyorsanız bunları yapın' Sonraki Haber >>

Bu sefer Berat Albayrak'ın babası...

Bu sefer Berat Albayrak'ın babası...

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Ukrayna uçağının İran'da vurulduğu an!

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:50:08