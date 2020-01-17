'İngilizce öğrenmek istiyorsanız bunları yapın'

Kimileri için yeni bir dil öğrenmek hobi olurken bazıları içinse olmazsa olmazlardan. Ancak İngilizce öğrenmek araştırma sonuçlarından da görüleceği üzere Türkiye gibi bazı ülkeler için oldukça zor ve zaman alan bir durum.







Peki, basit bir yöntemle dizi ve film İzleyerek İngilizce'nizi nasıl geliştirebilirsiniz?





A.J. Hoge, "Yabancı bir dil öğrenmek istiyorsanız kitapları, kelime listelerini ve özellikle grameri bir kenara bırakın'' diyor ve ekliyor:





''Eğer ana diliniz gibi İngilizce konuşmak istiyorsanız öğrenme taktiğiniz yeni doğmuş bir bebeğin öğrenme taktiğiyle aynı olmalı. Yani taklit etmelisiniz. Anlayamadığınız şeyi öğrenemezsiniz."





Ceotudent'te yer alan habere göre Hoge, bir filmi veya diziyi ilk olarak baştan sona alt yazı ile izlememizi söylüyor. ''Film ya da dizi bittikten sonra başa sarıp bu kez bölüm bölüm izlemeye başlayın ve bilmediğiniz kelimeleri mutlaka not alın ve anlamlarına bakın. Daha sonra tekrar başa sarın ve bu sefer alt yazıyı kapatarak dinleyin. Bu durumu birkaç defa tekrarlayın'' diye de ekliyor.





Hoge, tavsiyelerine şöyle devam ediyor:





''Ertesi gün aynı filmin veya dizinin aynı bölümlerini tekrar alt yazılı açın. Bu defa aktörle beraber siz de seslendirin izlediğiniz filmi veya diziyi. Bir sonraki tekrarınızda bu sefer sesi kısın sadece siz seslendirmeye çalışın ve sesinizi kayıt etmeyi unutmayın. Kayıt etmeniz önemli çünkü daha sonra kendi kayıt ettiğiniz sesi dinlediğinizde nerede hata yaptığınızı ve aksanınızdaki farklılıkları bulmanız çok daha kolay olacaktır.





Bu tekrarları sürekli olarak yaptığınızda bilmediğiniz kelimeleri öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Aynı zamanda aksanınızdaki gelişmenin de sizi fazlasıyla mutlu edeceğine eminim.''



