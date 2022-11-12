Samanyolu Haber /Dünya / İngilizler 50 bin mülteciyi lüks otellerde ağırlıyor /12 Kasım 2022 11:53

İngilizler 50 bin mülteciyi lüks otellerde ağırlıyor

İngiltere, büyüyen göç krizine karşı kişi başı gecelik 150 sterlin harcayarak, sığınmacıları lüks otellerde ağırlıyor.

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İngiltere’nin yaklaşık 50 bin mülteciyi otellerde barındırmak için günde 6.8 milyon sterlin (150 milyon lira) harcadığı ortaya çıktı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, İngiliz hükümetinin göçmenlerin konaklaması için en az 200 oteli devraldığı düşünülüyor.

YENİ ANLAŞMA YOLDA
Öte yandan, sığınmacıların tatil yerlerinin yanı sıra karavan parklarına, askeri üslere ve hatta üniversite yurtlarına dağıtılması tartışılıyor. Boş hükümet binalarının geçici konutlara dönüştürülmesi de gündemde.

İngiltere’nin önümüzdeki hafta Fransa ile insan kaçakçılarının teknelerinin suya inmesini önlemek için devriyeleri artırmayı amaçlayan bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

Anlaşmanın, İngiltere’nin, Fransa’nın kıyı şeridi boyunca devriyeleri finanse etmesine yardımcı olmak için fazladan 80 milyon sterlin daha ödemesini içerecek.
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