İngilizler bisikleti yeniden keşfetti

Toplu taşıma araçlarını tercih etmeyenler daha çok yürümeye veya bisiklete binmeye başladı. Korona virüs salgını sonrası sokağa çıkman Londralılar bisiklet ile seyahat etmeye başlaması ile şehri Amsterdam'a benzetenler çoğaldı





Ülkedeki kirlilik seviyelerinin 1950'lerden bu yana en düşük seviyelerde olduğu açıklandı.









İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin ulaştırma politikasının merkezine bisiklet kullanımı ve yürüyüşü yerleştirebilmek için 2 milyar pound değerinde bir paket ayrıldığını açıkladı.





Shapps, İngiltere’nin koronavirüs salgınında ikinci aşamaya geçerken ulaşımın kritik bir rol oynayacağını ve bu planın etkili bir şekilde uygulanması için çalışacaklarını söyledi:





“Sosyal mesafeyi korumaya devam edeceğiz, bu da toplu taşımanın normale dönemeyeceği anlamına geliyor. Normalde taşıdığımız 10 yolcu yerine 1 yolcu taşıyabileceğiz. Bu sebeple ülke genelinde birçok insanın işe yürüyerek ya da bisikletle gitmesi gerekecek. Bu sebeple yolları arabalarla dolduramayız.”





Haziran ayında ulusal bir bisiklet kullanım planı açıklanacak. Planla 2025 yılında bisiklet kullanımının iki katına çıkarılması, yürüyüşün de artırılması planlanıyor.





Ayrılan bütçeyle daha fazla bisiklet yolu ayrılması, yayalar için kaldırımların genişletilmesi ve sadece bisiklet ve otobüslere özel sokakların açılması planlanıyor.