Samanyolu Haber /Gündem / İngilizler bisikleti yeniden keşfetti /10 Mayıs 2020 13:36

İngilizler bisikleti yeniden keşfetti

İngiltere'de özellikle Londra'da bisiklete ilgi arttı.

Londra'da bisiklete ilgi arttı

Toplu taşıma araçlarını tercih etmeyenler daha çok yürümeye veya bisiklete binmeye başladı. Korona virüs salgını sonrası sokağa çıkman  Londralılar bisiklet ile seyahat etmeye başlaması ile şehri  Amsterdam'a benzetenler  çoğaldı 

Ülkedeki kirlilik seviyelerinin 1950'lerden bu yana en düşük seviyelerde olduğu açıklandı.


İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin ulaştırma politikasının merkezine bisiklet kullanımı ve yürüyüşü yerleştirebilmek için 2 milyar pound değerinde bir paket ayrıldığını açıkladı.

Shapps, İngiltere’nin koronavirüs salgınında ikinci aşamaya geçerken ulaşımın kritik bir rol oynayacağını ve bu planın etkili bir şekilde uygulanması için çalışacaklarını söyledi:

“Sosyal mesafeyi korumaya devam edeceğiz, bu da toplu taşımanın normale dönemeyeceği anlamına geliyor. Normalde taşıdığımız 10 yolcu yerine 1 yolcu taşıyabileceğiz. Bu sebeple ülke genelinde birçok insanın işe yürüyerek ya da bisikletle gitmesi gerekecek. Bu sebeple yolları arabalarla dolduramayız.”

Haziran ayında ulusal bir bisiklet kullanım planı açıklanacak. Planla 2025 yılında bisiklet kullanımının iki katına çıkarılması, yürüyüşün de artırılması planlanıyor.

Ayrılan bütçeyle daha fazla bisiklet yolu ayrılması, yayalar için kaldırımların genişletilmesi ve sadece bisiklet ve otobüslere özel sokakların açılması planlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngilizler bisikleti yeniden keşfetti Sonraki Haber >>

Penceresiz kaldım Anne

Penceresiz kaldım Anne

Katlimize Ferman Çıkardılar

Katlimize Ferman Çıkardılar

Polis küçük çocukların üzerine ateş etti

Polis küçük çocukların üzerine ateş etti

Dik yamaçlar onun için problem değil!

Dik yamaçlar onun için problem değil!

Spor yaparken dikkatli olmak gerekir!

Spor yaparken dikkatli olmak gerekir!

700 metre yüksekliğindeki uçurumun üzerine salıncak yaptılar

700 metre yüksekliğindeki uçurumun üzerine salıncak yaptılar

Sütçü sosyal mesafeyi korumanın yolunu bulmuş!

Sütçü sosyal mesafeyi korumanın yolunu bulmuş!

Londra'da bisiklete ilgi arttı

Londra'da bisiklete ilgi arttı

Yüksek teknoloji ürünü dezenfekte kabini

Yüksek teknoloji ürünü dezenfekte kabini

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:27:22