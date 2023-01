İngilizler Brexit'e inancını kaybetti

Ankete katılanların yüzde 39'u Kuzey İrlanda Protokolü'nü en büyük endişe kaynağı olarak gösterirken yüzde 36'sı şirketlerde artan bürokrasiden şikayetçi oldu. Yüzde 33'ü ise yurt dışında çalışmanın daha zor hale geldiğini belirtti.



Toplum geneli değerlendirildiğinde ise katılımcıların yüzde 57'si Brexit'in faydasından çok zararının dokunduğunu belirtti.



AB ile daha yakın ilişkileri savunan Best for Britain grubunun direktörü Naomi Smith "Anketimiz açık bir şekilde siyasi yelpazenin her tarafındaki seçmenlerin Brexit'in Birleşik Krallığı daha fakir, daha az rekabetçi ve iş yapmak için daha az çekici hale getirdiğini farkettiğini gösteriyor," ifadelerini kullandı.





Telegraph gazetesine açıklamalarda bulunan Muhafazakar milletvekili Craig Mackinlay anketin sonucuna şaşırmadığını söyleyerek hükmetin Brexit'in sağladığı özgürlüğü iyi kullanmadığını vurguladı.



Eski Başbakan Boris Johnson Brexit vaadinin tam olarak yerine getirilmesi için hükümeti takipte olduğunu vurgularken daha önce tekrar AB'ye girilmesi gerektiğini savunan kıdemli Muhafazakar politikacı Tobias Ellwood ise anket sonucundan sonra "Brexit modelimizi güncellememiz gerekli," ifadelerini kullandı.



Anket ayrıca Başbakan Rishi Sunak hükümetteki 15 bakanın olası bir genel seçimde koltuklarını kaybedeceğini ortaya koydu.