Ulaştırma Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Mektup, uygun olan sınırlı sayıda uluslararası sakin de dahil olmak üzere, tır ehliyeti olan yaklaşık 1 milyon kişiye otomatik olarak gönderildi. Profesyonel olarak araç kullanmak isteyen herkes daha fazla test ve eğitim alabilir.” ifadelerine yer verdi.







Almanlar otomatik olarak postaya dahil edildi; çünkü 1999'dan önce verilen Alman ehliyetleri 7,5 tona kadar küçük ve orta boy ağır vasıtaları kullanma hakkını içeriyor.





Bir Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü, ehliyetlerini İngiliz ehliyeti ile değiştiren Almanların, Sürücü ve Araç Ruhsatlandırma Ajansı (DVLA) veri tabanına transfer edileceğini açıkladı. Böylece onlar da ağır vasıta şoförü kategorisine kaydedilmiş olacak.





Guardian gazetesinin haberine göre sözcü, “Ambulans şoförlerinin işlerini değiştirmelerini veya can kurtaran hayati işlerinden saptırılmalarını istemiyoruz. Kişisel verilerin korunması nedeniyle kopya listesini mesleğe göre daraltmak imkansızdı." diye konuştu.





Cuma sabahı Londra'daki evlerinde eşiyle birlikte mektubun bir kopyasını alan 41 yaşındaki bir Alman, Independent'a “Oldukça şaşırdık. Ağır vasıta sürücülerinin ücret ve koşullarının iyileştiğinden eminim, ancak sonunda bir yatırım bankasındaki görevimi sürdürmeye karar verdim. Eşim hiçbir zaman bir Volvo'dan daha büyük bir araç kullanmadı, bu yüzden o da heyecan verici fırsatı reddetme niyetinde." şeklinde konuştu.





Askerler, akaryakıt dağıtmaya başlıyor





Tanker şoförü krizinin yaşandığı İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacak.





Hükümetten yapılan açıklamada, "100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 askeri tanker personeli, hükümetin benzin istasyonları üzerindeki baskıyı daha da hafifletmek ve ağır vasıta sürücüsü eksikliğini gidermek için daha geniş kapsamlı eyleminin bir parçası olarak geçici destek sağlamak üzere pazartesi gününden itibaren görevlendirilecek." denildi.







Shell, BP ve Esso da dahil olmak üzere yakıt operatörleri, "İngiltere rafinerilerinde bol miktarda yakıt" olduğunu ve talebin yakında normale dönmesini beklediklerini duyurdu.





Ağır vasıta sürücülerine verilecek vize şubat ayı sonuna kadar uzatıldı





Diğer yandan 5 bin yabancı ağır vasıta sürücüsüne verilecek vize süresi şubat ayı sonuna kadar uzatıldı. Daha önce bu süre bu yılın sonuna kadar belirlenmiş, bu da yetkililerin tepkisine neden olmuştu.





Hükümet, 300 yabancı tır sürücüsünün en kısa sürede ülkeye geleceğini ve mart sonuna kadar ülkede kalacağını açıkladı. Kalan 4 bin 700 yabancı sürücüye verilecek vizeler şubat ayı sonuna kadar sürecek.