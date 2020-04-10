Samanyolu Haber /Spor / İngilizler 'negatif'lerin stadda maç seyretmesine izin verecek /10 Nisan 2020 14:00

İngilizler 'negatif'lerin stadda maç seyretmesine izin verecek

İngiltere, teknolojinin yardımıyla maçları seyircili oynatmayı planlıyor.

SHABER3.COM

Premier Lig yönetimi, ligler başladığında bir cep telefonu uygulamasıyla, koronavirüs testinin negatif çıktığını ispatlayan taraftarlara bilet satacak.

İngiltere, koronavirüs nedeniyle futbola verilen arayı kısa tutmak için her yolu deniyor. Ülkede maçları 30 Nisan'a kadar erteleyen federasyon, daha sonra ise "Sadece güvenli ortam olunca ligler başlayacak" açıklamasını yapmıştı.

Salgın yüzünden karşılaşmaların uzun süre oynanmama ihtimaline karşın İngilizler, teknolojiden faydalanmaya karar verdi. Maçların seyircisiz oynanması fikrine sıcak bakmayan Premier Lig yönetimi, cep telefonlarına indirilecek bir uygulamayla bu sorunu çözecek. Uygulamada koronavirüs testi negatif olan ve salgın belirtisi bulunmayan taraftarların bilet alarak maçlara girmesine izin verilecek. Sezonluk bilet sahibi futbolseverler de bu uygulama yardımıyla kombinelerini aktif hale getirecek.

Premier Lig yönetimi, "sağlık pasaportu" adını verdikleri bu uygulamayı hayata geçirmek için teknoloji şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.
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