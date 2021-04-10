İngiliz Prensi aşıdan mı öldü?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in Windsor Kalesi’nde 99 yaşında hayatını kaybetmesi İngiliz halkını üzdü.





Prens Philip’in ölüm haberini alan binlerce kişi Buckingham Sarayı’nın önünde toplandı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları sebebiyle sarayın etrafındaki bölgelere çiçek bırakılmaması yönündeki uyarılar göz ardı edilerek, sarayın kapısı dahil birkaç noktaya yüzlerce çiçek bırakıldı.





Sarayın önünde toplanan kalabalığın arasındaki bir kişinin, Prens Philip’in hayatını kaybetmesi ile Covid-19 aşısı arasında bir bağlantı olabileceğine ilişkin iddialarda bulunması dikkati çekti.





KRALİÇE ELİZABETH İLE PRENS PHILIP AŞI OLMUŞTU







İsmini Heiko Khoo olarak açıklayan bir kişi, “Birkaç ay sonra aşı olmalıyız, ancak hangi aşıyı olacağımızı bilmiyoruz. AstraZeneca aşısı mı olacağız? Bu aşı sağlığımıza zarar verecek mi ya da herhangi bir soruna yol açacak mı? Bunu bilmiyoruz. Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip bir süre önce aşı olmuştu. Prens Philip’in ölümünün aşıdan kaynaklı olup olmadığını bilmeye ihtiyacımız var. Aşı olanlar arasında hayatını kaybedenler oldu. Ölümlerin aşıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını yalnızca otopsi ile öğrenebiliriz.” ifadelerini kullandı.





Prens Philip için 17 Nisan’da Windsor’daki St George Şapeli’nde düzenlenecek cenaze töreninin koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uygun olarak yapılacağı kaydedildi.





Prens Philip’in cenazesinin daha sonra Windsor Kalesi arazisindeki Frogmore Bahçeleri’ne gömülmesi bekleniyor.





28 GÜN HASTANEDE KALDI





Prens Philip, 16 Şubat’ta “kendini iyi hissetmediği” gerekçesiyle Kral VII. Edward Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak 1 Mart’ta ambulansla St Bartholomew Hastanesi’ne nakledilmişti.





Prens Philip, tedavisinin devamı amacıyla yeniden Kral VII. Edward Hastanesi’ne getirilmişti. Kalp ameliyatı geçirdiği açıklanan Edinburgh Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirdikten sonra taburcu olmuştu.