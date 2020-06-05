Samanyolu Haber /Dünya / İngilizler riski göze aldı, ilk parti aşı üretimine başlıyor: 2 milyar doz! /05 Haziran 2020 15:33

İngilizler riski göze aldı, ilk parti aşı üretimine başlıyor: 2 milyar doz!

Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, koronavirüse karşı geliştirilen potansiyel aşının üretimine başlayacaklarını belirtti.

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Britanya-İsveç ortaklığındaki çok uluslu ilaç ve biyolojik-ilaç şirketi AstraZeneca'nın yöneticisi Pascal Soriot, denemelerin devam etmesine rağmen potansiyel koronavirüs aşısının üretimine başlayacaklarını açıkladı.

BBC’ye değerlendirmede bulunan Soriot, aşı üretiminde mümkün olduğunca hızlı olunması gerektiğini vurguladı ve “Şu anda aşının üretimine başlıyoruz. Sonuçları aldığımızda aşıların hazır olması gerekiyor” dedi.

Soriot, koronavirüse karşı 2 milyar doz aşıyı üretebileceklerini söyledi.

Aşı denemelerinin başarısız olması ihtimaline de değinen Pascal Soriot, “Bu (üretim) kararımız, tabii ki aşının başarısız olması durumunda finansal riskler barındırıyor. Başarısız olunursa, ürettiğimiz bütün aşılar boşa gidecek” dedi. Soriot ayrıca şirketin, aşının üretiminde herhangi bir kâr amacı gütmeyeceğini söyledi.

Oxford Üniversitesi, nisan ayının sonunda koronavirüse karşı geliştirmeye çalıştığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. AstraZeneca dünyanın en büyük aşı üreticilerinden olan Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ile de aşı geliştirme faaliyetleri konusunda yakın zamanda bir anlaşma imzalamıştı.

Şirket ayrıca yakın zamanda Microsoft yönetiminden ayrılan Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından desteklenen iki aşı kuruluşu ile (Epidemik İnovasyon Hazırlığı Koalisyonu ve Gavi Aşı Birliği) 750 milyon dolarlık anlaşmaya imza atmıştı.
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